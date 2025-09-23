Не только Франция: какие еще страны объявили о признании Палестины

Сегодня, 23 сентября, сразу несколько европейских государств объявили о признании Государства Палестина. Соответствующие решения озвучили главы правительств Люксембурга, Бельгии, Монако, Мальты и Андорры во время дипломатических мероприятий в Нью-Йорке.

Бельгия официально вошла в число государств, которые признают Палестину как самостоятельную страну. Об этом заявил премьер-министр Барт Де Вевер на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что подход с двумя государствами остается единственным путем к миру и безопасности для обоих народов. Подобные шаги сделали также правительства Андорры, Мальты, Монако и Люксембурга.

"Бельгия всегда выступала за принцип существования двух государств и теперь присоединилась к подписантам Нью-Йоркской декларации. Только такой подход обеспечит мирное и безопасное сосуществование израильтян и палестинцев", — подчеркнул глава правительства.

Международный сигнал поддержки

Де Вевер отдельно отметил, что последние заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о неприятии палестинской государственности лишь усиливают необходимость поддержать палестинскую сторону. Он подчеркнул, что Бельгия посылает мощный политический сигнал всему миру, присоединяясь к группе стран, которые выступили в пользу Палестины на полях Генассамблеи.

"Таким образом, сегодня Бельгия посылает мощный политический сигнал международному сообществу, присоединившись к странам, которые заявили о признании Палестины в рамках сессии Генассамблеи ООН", — добавил Де Вевер.

Реакции и последствия

Ранее, 22 сентября, Великобритания, Канада, Австралия и Португалия также объявили о признании Палестины. Это решение вызвало критику со стороны правительства Израиля, семей заложников в Газе и части консервативных политиков.

Сам Нетаньяху назвал признание угрозой существованию его государства и "абсурдной наградой за терроризм".

Франция среди сторонников

Накануне, 22 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж официально признает Палестинское государство. Он подчеркнул, что такое решение может стать шагом к миру между израильтянами и палестинцами и одновременно ударом по ХАМАС.

По словам французского лидера, "время пришло", чтобы его страна подтвердила приверженность идее двух государств. Ожидается, что в ближайшие дни еще несколько правительств присоединятся к этой позиции.

Что предшествовало

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает государство Палестина. Свою позицию он обосновал тем, что приоритетом сейчас является прекращение войны в секторе Газа и спасение гражданских.

Тогда в Великобритании вслед за Францией подчеркнули необходимость признания Палестинского государства. Это должно стать частью плана обеспечения устойчивой и длительной безопасности как для палестинцев, так и для израильтян, считает глава британского правительства Кир Стармер. Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке остается тревожной: там наблюдается гуманитарная катастрофа и не утихает насилие.

Зато в США позицию Макрона решительно отвергают и назвали ее пощечиной жертвам теракта 7 октября 2023 года. "Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАС и вредит миру. Это пощечина жертвам 7 октября", – заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Такого же мнения придерживается и президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал планы Макрона признать Палестину как государство, поскольку эти намерения "не имеют веса".

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока Берлин не планирует признавать Палестинское государство. В то же время он призвал Израиль обеспечить немедленное прекращение огня в секторе Газа и оказать гуманитарную помощь местным жителям.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 2025 год более 140 из 193 стран ООН признают Палестину как независимое государство.

