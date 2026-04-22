Италия вызвала 'на ковер' российского посла после оскорблений Соловьева в адрес Мелони: что он сказал

Министерство иностранных дел Италии хочет выразить протест стране-агрессору России из-за заявлений российского пропагандиста Владимира Соловьева в отношении итальянского премьера Джоржи Мелони. Российский посол в Италии Алексей Парамонов 21 апреля был вызван в итальянский МИД.

Видео дня

Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Дипломат также выразил главе правительства "всю свою солидарность и близость".

Что сказал Таяни

"Я поручил МИД вызвать российского посла Парамонова, чтобы выразить официальные протесты после чрезвычайно серьезных и оскорбительных заявлений российского телеведущего Владимира Соловьева на российском телевидении в отношении премьер-министра Джорджи Мелони, которой я передаю всю свою солидарность и близость", – лаконично отметил итальянский дипломат.

Обычно в сети такие сообщения остаются без комментариев. Но это не касается заявлений, сделанных о россиянах. Так, и к сообщению Таяни многие итальянцы добавили свои комментарии, смысл которых сводится к тому, что "солидарности и поддержки уже недостаточно, нужны конкретные действия".

В частности, Парамонова предлагают не просто вызвать на ковер, а вообще выгнать из страны. А людей, которые говорят, что Россия якобы не враг, вообще "следует отправлять в психиатрическую больницу".

Что предшествовало

Таяни не уточнил, что недавно пропагандист Соловьев в эфире своей последней программы "Полный контакт" назвал Мелони "фашисткой", "идиоткой" и "плохой женщиной" (это лишь из цензурных высказываний пропагандиста).

"Позор для человечества. Предательство – это ее второе имя: она предала Трампа, которому ранее клялась в верности", – утверждал Соловьев.

Итальянская недвижимость Соловьева

Люди уже давно заметили – в полных ненависти заявлениях Соловьева в отношении Европы Италия всегда стоит особняком, ее пропагандист ругает еще более рьяно.

Но политика здесь, видимо, ни при чем. Более вероятно, что Соловьев просто обижен на итальянцев, потому что итальянская недвижимость российского пропагандиста довольно регулярно подвергается нападениям. Напомним например, как на стенах роскошного поместья одного из главных разжигателей ненависти на российском телевидении появились надписи "Убийца!".

Как сообщал OBOZ.UA, всего Соловьев и его близкие имеют пять объектов жилого недвижимого имущества – и это только в Италии. Он даже выражал недовольство из-за ареста своей недвижимости в Италии, говоря, что его внесли в санкционные списки из-за того, что он еврей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!