Исторический визит: Нетаньяху прибыл в южный Ливан и обратился к военным ЦАХАЛ

Во вторник, 30 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил контролируемую израильскими военными территорию Ливана. Выступая перед солдатами ЦАХАЛа, он заявил, что Израиль не выведет свои войска с юга страны, пока поддерживаемая Ираном организация "Хезболла" будет продолжать представлять угрозу.

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Об этом пишет Reuters. Последний раз Нетаньяху публично посещал оккупированную ливанскую территорию в апреле.

Этот его визит на территорию Ливана стал первым с тех пор, как в минувшую пятницу правительства Израиля и Ливана заключили при посредничестве США соглашение по вопросам безопасности, согласно которому Израиль передаст два района ливанской армии. Премьера сопровождали министр обороны Исраэль Кац и высокопоставленные военные чиновники.

"Мы настаиваем на том, что не покинем южный Ливан, пока угроза не будет устранена. И пока "Хезболла" будет оставаться здесь, вооруженной и угрожая нам, мы также будем оставаться здесь", – заявил Нетаньяху.

Согласно соглашению о безопасности, заключенному при поддержке США, израильские войска должны вывести свои силы из двух "пилотных зон" и позволить ливанским вооруженным силам взять эти территории под свой контроль.

Отмечалось, что документ должен стать первым шагом к долгосрочному прекращению боевых действий. Однако было обнародовано мало подробностей о том, как этот проект будет работать на практике.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее, в середине июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу, что его страна не считает себя обязанной выполнять положения в отношении Ливана в новом соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Также Израиль заявил, что не планирует выводить свои войска с территории Ливана и продолжит операции против группировки "Хезболла".

А 21 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные могут действовать без ограничений для устранения угроз на территории Ливана.

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