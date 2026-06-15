Войска останутся в Ливане: Израиль отказался соблюдать соглашение, заключенное между США и Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу, что его страна не считает себя обязанной выполнять положения, касающиеся Ливана, в новом соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Также Израиль заявил, что не планирует выводить свои войска с территории Ливана и продолжит операции против группировки "Хезболла".

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Об этом Ynet News рассказали израильские чиновники, осведомленные о ходе переговоров между сторонами. По их словам, Нетаньяху дал понять американской стороне, что любые ограничения на действия Армии обороны Израиля против "Хезболлы" неприемлемы. Один из чиновников отметил, что премьер-министр "твердо отстаивает позицию Израиля и успешно отвергает такие требования Ирана".

Красная линия Израиля

Спор возник после заявлений о достижении договоренности между США и Ираном, о которой одновременно сообщили премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, Дональд Трамп и представители Ирана. По информации пакистанской стороны, соглашение призвано положить конец американо-иранскому противостоянию и остановить военные действия на нескольких направлениях, в частности в Ливане.

Именно этот пункт стал для Израиля принципиальным. В Иерусалиме подчеркивают, что"Хезболла", которую поддерживает Иран, продолжает представлять угрозу для северных районов страны. Поэтому израильские власти считают необходимым сохранить возможность наносить удары по инфраструктуре группировки и предотвращать ее перевооружение вблизи границы.

По словам израильских чиновников, во время заседания военно-политического кабинета Нетаньяху получил полную поддержку министров в отношении своей позиции. В руководстве страны считают, что Израиль должен продолжать защищать свои интересы в Ливане независимо от международных договоренностей.

Отдельно чиновники сообщили, что в Тегеране, вероятно, решили не обострять ситуацию после израильского удара по району Дахия в Бейруте, который считается одним из главных опорных пунктов "Хезболлы". Хотя Иран ранее угрожал ответом, израильская сторона убеждена, что дипломатическое давление и посредничество США помогли избежать дальнейшей эскалации.

Подробности переговоров

Во время обсуждения возможных ответных действий на потенциальные удары Ирана между израильскими министрами возникла дискуссия относительно дальнейшей стратегии. Министр финансов Бецалель Смотрич высказал мнение, что в случае атаки со стороны Ирана Израиль должен отвечать прежде всего в Ливане, а не непосредственно на иранской территории.

По словам чиновников, логика такой позиции заключается в том, что переговоры и кампанию против Тегерана возглавлял президент США Дональд Трамп. В то же время Ливан остается непосредственной зоной безопасности Израиля. Такой подход, по мнению сторонников этой идеи, позволил бы избежать обвинений в срыве американо-иранского соглашения, но в то же время сохранить свободу действий против "Хезболлы".

Смотрич также предложил, чтобы в случае попытки Ирана связать события в Ливане и Иране Израиль отвечал еще жестче. По данным источников, он выступил за предупреждение жителей долины Бекаа на востоке Ливана о возможных ударах. Согласно его предложению, гражданским лицам могли бы предоставить один час на эвакуацию перед атаками по десяткам целей, связанных с "Хезболлой".

Правительственная дискуссия

Идея усиления давления на "Хезболлу" получила поддержку части высокопоставленных представителей силового блока. Сторонники такого варианта утверждали, что каждый удар по позициям группировки будет иметь двойной эффект: станет сигналом сдерживания для Ирана и одновременно ослабит военные возможности "Хезболлы" на севере Ливана.

Один из чиновников во время обсуждения отметил, что операции в Ливане значительно проще с военной точки зрения. По его словам, для авиации это "пять минут полета вместо четырех часов".

В то же время некоторые министры выступали за более прямой ответ Ирану. Однако собеседники издания подчеркнули, что Нетаньяху вряд ли одобрил бы действия, которые могли бы привести к серьезному конфликту с администрацией Трампа.

"Мы не должны рвать отношения с Трампом, но ответы должны быть четкими. Если мы отвечаем, то должны создавать сдерживающий фактор", – заявил министр Эли Коэн.

Министр Гила Гамлиэль высказалась за более жесткие меры и заявила о необходимости "захватить больше территории". Министр Орит Струк поблагодарила Нетаньяху за его позицию и подчеркнула, что Израиль должен установить такую цену за атаки, чтобы они потеряли всякий смысл.

Министр транспорта Мири Регев заявила, что Израиль "не является протекторатом" и должен самостоятельно принимать решения относительно собственной безопасности. А министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал к максимально жесткой реакции, заявив, что любой обстрел Израиля следует рассматривать как объявление войны.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 8 июня в ЦАХАЛе заявили, что израильские Военно-воздушные силы нанесли удары по военным целям на западе и в центре Ирана. Это произошло через несколько часов после ракетного обстрела израильской территории, осуществленного Исламской Республикой.

– Накануне Дональд Трамп призвал Иран и Израиль воздержаться от дальнейшей эскалации после взаимных атак 7 июня. Президент Соединенных Штатов заявил, что намерен убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить удары по иранцам.

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