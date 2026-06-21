Израильские солдаты могут действовать без ограничений: Кац назвал условия, при которых может быть нарушено перемирие с Ливаном

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные могут действовать без ограничений для устранения угроз на территории Ливана. Такое заявление он сделал в воскресенье, 21 июня, на фоне режима прекращения огня между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла".

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Об этом сообщило агентство Reuters. По словам Каца, израильские подразделения останутся на всех позициях в так называемой зоне безопасности, которая простирается примерно на 10 километров вглубь южного Ливана.

Он подчеркнул: "Все достижения Армии обороны Израиля в кампании в Ливане сохранены".

Позиция сторон

Режим прекращения огня между Израилем и "Хезболлой" вступил в силу в пятницу после нескольких месяцев эскалации насилия. В то же время уже в субботу израильские удары по территории Ливана унесли жизни по меньшей мере 20 человек, сообщило государственное информационное агентство Ливана NNA.

Израильская сторона заявила, что эти атаки стали ответом на обстрел израильских военных в южном Ливане. По словам израильского чиновника, удары были нанесены по объектам "Хезболлы".

Представитель группировки в комментарии Reuters заявил, что"Хезболла" соблюдает перемирие до тех пор, пока его соблюдает Израиль. Он также подчеркнул, что израильские силы не имеют права на свободное передвижение по территории южного Ливана.

Что известно

По словам представителя "Хезболлы", силы группировки не открывали огонь по израильским войскам после 18:30 субботы по местному времени. Источники в сфере безопасности также сообщили Reuters, что после этого времени Израиль не наносил масштабных ударов по Ливану.

Агентство отмечает, что это самый длительный период без значительных атак с начала нынешнего конфликта между Израилем и "Хезболлой", который разгорелся 2 марта. В то же время израильские военные отказались назвать точное время последнего обстрела территории Ливана и не дали оперативного комментария по поводу заявлений о прекращении огня после вечера субботы.

Иранские чиновники ранее заявляли, что ситуация в Ливане станет одним из ключевых вопросов мирных переговоров между США и Ираном в Швейцарии после подписания Вашингтоном и Тегераном рамочного соглашения о прекращении войны между двумя странами.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 8 июня в ЦАХАЛе заявили, что израильские Военно-воздушные силы нанесли удары по военным целям на западе и в центре Ирана. Это произошло через несколько часов после ракетного обстрела израильской территории, осуществленного Исламской Республикой.

– Накануне Дональд Трамп призвал Иран и Израиль воздержаться от дальнейшей эскалации после взаимных атак 7 июня. Президент Соединенных Штатов заявил, что намерен убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить удары по иранцам.

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