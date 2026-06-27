"Начало начала": Израиль и Ливан подписали трехстороннее соглашение в Вашингтоне

Израиль, Ливан и Соединённые Штаты подписали в Вашингтоне трехстороннее соглашение, предусматривающее начало поэтапного вывода израильских войск из отдельных районов южного Ливана. Документ должен стать первым шагом к долгосрочному прекращению боевых действий.

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Об этом сообщило издание The Times of Israel. Участники переговоров назвали документ "началом начала" на пути к стабилизации ситуации между Израилем и Ливаном.

Рубио: это лишь первый шаг

Церемония подписания состоялась в Государственном департаменте США с участием госсекретаря Марко Рубио, а также представителей Израиля и Ливана.

Открывая мероприятие, Рубио признал, что подписанное соглашение носит ограниченный характер, однако назвал его важным этапом.

"Это начало начала. Первый шаг иногда бывает самым трудным, но он очень важен, и именно его мы сегодня сделали вместе", – заявил госсекретарь США.

По его словам, впереди еще много сложной работы, однако все стороны осознают важность достигнутых договоренностей.

Детали трехстороннего соглашения официально пока не обнародуются.

Ливан рассчитывает на восстановление суверенитета

Посол Ливана в США Нада Хамаде отметила, что подписанный документ должен стать первым шагом к восстановлению полного суверенитета страны и окончательному прекращению боевых действий.

По её словам, достигнутые договоренности должны позволить жителям вернуться в свои дома, а стране — восстановить мир и безопасность.

Она также поблагодарила американскую сторону и израильскую делегацию за сотрудничество в ходе пяти раундов переговоров, которые длились с апреля этого года.

Израиль: Иран и "Хезболла" остались вне соглашений

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что достигнутые договоренности стали возможными после сложных переговоров, в ходе которых существовала угроза срыва процесса.

По его словам, ситуация обострилась после того, как США согласились включить вопрос о прекращении огня в Ливане в меморандум о взаимопонимании с Ираном и допустить Тегеран к механизму контроля за его выполнением.

Такое решение вызвало недовольство как в Иерусалиме, так и в Бейруте.

Впрочем, по словам Лейтера, благодаря дальнейшим переговорам удалось изменить формат договоренностей.

"Иран и его прокси хотели катастрофы. Мы вернули поезд на рельсы, и он движется в правильном направлении. Конечная станция — мир между нашими двумя странами", — заявил израильский дипломат.

Он подчеркнул, что нынешнее трехстороннее соглашение не предусматривает участия Ирана или группировки "Хезболла".

По словам Лейтера, именно отсутствие влияния Тегерана на дальнейший переговорный процесс открывает возможность для продвижения к миру между Израилем и Ливаном.

Переговоры прошли в пять раундов

Переговорный процесс между Израилем и Ливаном при посредничестве США стартовал в апреле этого года.

Основной целью консультаций было создание механизма урегулирования без участия Ирана и связанных с ним сил, а также постепенное снижение напряженности на израильско-ливанской границе.

Подписанное в Вашингтоне соглашение стало первым официальным результатом этих переговоров и, по оценке сторон, должно создать основу для дальнейших шагов по достижению долгосрочного мира.

Как сообщал OBOZ.UA, США отказались предоставить Израилю текст соглашения с Ираном, что вызвало беспокойство среди израильского руководства. Одной из причин отказа стали опасения администрации Дональда Трампа относительно возможного преждевременного разглашения условий соглашений. Таким образом в Вашингтоне стремились избежать преждевременной утечки конфиденциальной информации.

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