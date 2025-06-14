Иран заявил о сбитии двух израильских F-35: в ЦАХАЛ отреагировали

В пятницу, 13 июня, на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном в Тегеране заявили о сбитии двух израильских истребителей F-35. В ЦАХАЛ подчеркнули, что это не соответствует действительности.

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О якобы сбитии самолетов сообщил корреспондент информационного агентства Tasnim. Он утверждал, что силы противовоздушной обороны Ирана смогли сбить два истребителя, а женщину-пилота одного из них якобы взяли в плен.

Впоследствии в армии Ирана также объявили, что их силы ПВО "успешно сбили и уничтожили два израильских истребителя F-35 и большое количество малых самолетов".

Согласно этому сообщению, один из истребителей якобы был сбит в районе Фордо.

В Израиле эту информацию опровергли, назвав ее фейком. Об этом в соцсети Х написал представитель Армии обороны Израиля для арабских СМИ Авихая Адраи.

"Лживые иранские СМИ. Пропаганда иранских СМИ является голословной и необоснованной", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 июня израильские военные самолеты совершили несколько волн масштабных ударов по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде городов прогремели взрывы, а впоследствии появилась информация о вероятной гибели командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

К вечеру Израиль нанес новые удары по Ирану. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо.

Тем временем Иран атаковал Израиль, запустив баллистические ракеты. Десятки людей получили ранения, одна женщина находилась в критическом состоянии. Министр обороны Израиля Кац сказал, что Иран "пересек красную линию после того, как решился выстрелить ракетами по концентрациям гражданского населения в Израиле".

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