Иран запретил Гросси доступ к своим ядерным объектам – Politico

Иран решил запретить генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси доступ к своим ядерным объектам и приказал убрать оттуда камеры наблюдения. Власти страны утверждают, что Тегеран обнаружил получение правительством Израиля "конфиденциальных данных об объектах".

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Об этом сообщает Politico. Журналисты ссылаются на иранские СМИ. Впрочем, официальной информации об этом пока нет.

Что предшествовало.

Вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи объявил о решении по Гросси в субботу во время похорон высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков, погибших в результате недавних ударов Израиля, сообщает информагентство Mehr.

Ранее Иран разрешил МАГАТЭ доступ и осуществление инспекций своих ядерных объектов и использование сложных устройств наблюдения. Это было ключевым обязательством в рамках ядерного соглашения, которое Тегеран подписал с Францией, Россией, Великобританией, США, Германией и ЕС в 2015 году, чтобы держать иранскую программу под контролем.

24 июня стало известно о том, что Иран приостанавливает свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Комитет национальной безопасности парламента Исламской Республики одобрил общий план соответствующего законопроекта, направленного на полную остановку сотрудничества Тегерана с органом ООН по ядерной безопасности.

25 июня парламент Ирана поддержал решение о приостановлении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). За соответствующий план проголосовали 221 депутат из 223 присутствующих.

Накануне, 27 июня, Иран признал, что его ядерная инфраструктура получила значительные повреждения в результате американских авиаударов, которые были осуществлены в последние выходные. Это заявление прозвучало на фоне волны противоречивых оценок относительно ущерба, нанесенного ударами США и Израиля во время 12-дневной войны.

Напомним, 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана, среди которых – крупнейший и самый защищенный Фордо. После этого американские топ-чиновники во главе с Трампом заявили о полном уничтожении иранской ядерной программы, а президент США еще и пригрозил Тегерану уничтожить и другие ядерныеобъекты в случае, если тот не согласится на прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июня Трамп объявил о завершении войны между Израилем и Ираном, хотя обе стороны обменялись ударами и до, и после начала режима прекращения огня.

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