Парламент Ирана одобрил приостановление сотрудничества с МАГАТЭ: в зале скандировали 'Смерть Америке'. Видео

Парламент Ирана 25 июня поддержал решение о приостановлении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). За соответствующий план проголосовали 221 депутат из 223 присутствующих.

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Против не выступил никто, один депутат воздержался. Об этом сообщает mehrnews и the guardian.

Это решение принято на фоне эскалации напряжения в регионе и после того, как, по данным иранских источников, Соединенные Штаты нанесли воздушные удары по трем ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иран назвал эти действия нарушением международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что Агентство ООН "не только не осудило" нападения на иранскую ядерную инфраструктуру, но и "выставило на продажу свой авторитет". Поэтому, по его словам, Организация по атомной энергии Ирана временно прекратит сотрудничество с МАГАТЭ, а также ускорит развитие мирной ядерной программы.

Сразу после голосования в парламенте прозвучали лозунги – "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

Окончательное вступление в силу этого решения требует одобрения со стороны Совета охранников Конституции — органа, который проверяет законодательство на соответствие исламским нормам и Конституции Ирана.

Напомним, 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана, среди которых – крупнейший и самый защищенный Фордо. После этого американские топ-чиновники во главе с Трампом заявили о полном уничтожении иранской ядерной программы, а президент США еще и пригрозил Тегерану уничтожить и другие ядерныеобъекты в случае, если тот не согласится на прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июня Трамп объявил о завершении войны между Израилем и Ираном, хотя обе стороны обменялись ударами и до, и после начала режима прекращения огня.

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