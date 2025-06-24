Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ: что это значит

Иран приостанавливает свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Комитет национальной безопасности парламента Исламской Республики одобрил общий план соответствующего законопроекта, направленного на полную остановку сотрудничества Тегерана с органом ООН по ядерной безопасности.

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Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на заявление представителя иранской комиссии Эбрахима Резаи.

"Иранский парламентский комитет одобрил генеральный план по приостановке сотрудничества с МАГАТЭ", – говорится в сообщении.

По словам Резаи, согласно законопроекту, установка камер наблюдения на ядерных объектах, разрешение инспекций и предоставление отчетов в МАГАТЭ будут приостановлены до тех пор, "пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов" Ирана.

Законопроект еще должен одобрить парламент на пленарном заседании.

Приостановление Ираном сотрудничества с МАГАТЭ является серьезным эскалационным шагом, который может еще больше осложнить контроль над иранской ядерной программой.

Если законопроект будет окончательно одобрен, это ограничит возможности МАГАТЭ проводить инспекции и мониторинг, что вызовет еще большую тревогу в мире и может привести к новым военным действиям. Такой шаг Тегерана также подрывает дипломатические усилия по урегулированию ядерного вопроса.

Напомним, Соединенные Штаты 22 июня ударили по трем ядерным объектам на территории Ирана. Речь идет об объектах, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В то же время в Иране утверждают, что заранее эвакуировали все три ядерных объекта, которые были атакованы Соединенными Штатами. Там якобы не понесли потерь, потому что "материалы были вывезены".

Также Иран обвинил США в серьезном нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия из-за американских ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран назвал их "мирными ядерными установками" и пообещал США "вечные последствия".

Как сообщал OBOZ.UA, европейские лидеры начали реагировать на вступление США в войну Израиля и Ирана и американские удары по иранским ядерным объектам. Они выражают обеспокоенность новым уровнем эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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