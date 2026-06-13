Иран во время перемирия мог пополнить свой арсенал российскими ракетами: в Bloomberg раскрыли подробности

Восьминедельное перемирие позволило Ирану восстановить свой ракетный потенциал практически до довоенного уровня. Вопреки заявлениям США об уничтожении оборонного потенциала Тегерана, страна готова нанести ответный удар в полную силу в случае возобновления боевых действий.

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Согласно последним оценкам разведки, Тегеран сейчас располагает примерно тремя четвертями (75%) от объема боеприпасов, который имелся у него до начала войны. Об этом сообщает Bloomberg.

Оценки разведки

По прогнозам разведки, Иран способен легко нарастить запасы баллистических ракет. В отчетах разведки подчеркивается, что в арсенал Тегерана теперь входят неуказанные российские ракеты, которые, вероятно, были сняты с вооружения в прошлом году. Министерство обороны РФ на запрос о комментариях не ответило.

Эти данные резко контрастируют с официальными заявлениями американского руководства, ведь президент США Дональд Трамп заявлял, что у Ирана осталось всего 21–22% ракет.

Министр обороны США Пит Хегсет в середине марта утверждал, что наступательные возможности иранского режима сократились на 90%. Кроме того, уже в первый месяц войны США и Израиль отчитывались об уничтожении около двух третей иранских пусковых установок.

Тем не менее, динамика восстановления Ирана очевидна. Если в марте разведка оценивала запасы Ирана в 60% от довоенного уровня (в условиях жесткой воздушной кампании США и Израиля), то к концу перемирия этот показатель существенно вырос.

Масштабы ударов и восстановление арсеналов

Период перед прекращением огня продемонстрировал колоссальную интенсивность конфликта. В период с 28 февраля по 8 апреля Иран запустил в регионе более 1850 ракет и как минимум вдвое больше дронов-камикадзе типа "Шахед".

Многие баллистические ракеты и пусковые установки Ирана во время бомбардировок оказались погребены под обломками, которые заблокировали входы в подземные хранилища. По мнению экспертов, Тегеран эффективно использовал время перемирия, чтобы расчистить завалы, возобновить работу этих складов и перераспределить запасы.

Важным фактором выносливости Ирана остается ставка на недорогие технологии. Беспилотники типа "Шахед", имеющие дальность действия более 1000 километров, практически полностью состоят из стандартных комплектующих и стоят менее 50 тыс. долларов за единицу.

Старший научный сотрудник вашингтонского Центра Стимсона Келли Гриеко отмечает, что полностью остановить производство ракет сложно, особенно когда оно распределено по нескольким площадкам. По ее словам, создание новых моделей ракет не является большой проблемой для промышленной базы Ирана даже в военное время.

Кроме того, для сборки новых "Шахедов" Тегерану нужен лишь доступ к стекловолокну, взрывчатке, двигателям и системам наведения. Хотя после недель бомбардировок достать некоторые материалы стало сложнее, Иран справляется с этой задачей.

Провал стратегии США

Текущее состояние иранских сил ставит под сомнение эффективность военной кампании союзников. Тот факт, что Иран сохранил и восстановил большую часть арсенала, делает возобновление полномасштабных атак со стороны США гораздо более сложным и опасным решением.

Руководитель отдела обороны в Bloomberg Economics Бекка Вассер отметила, что несмотря на все тактические успехи, о которых заявляют Соединенные Штаты, им не удалось достичь своих целей по подрыву оборонно-промышленной базы Ирана или значительному ослаблению иранской ракетной программы.

По оценке экспертов, Тегеран продемонстрировал поразительную устойчивость и способность оперативно регенерировать свою огневую мощь в условиях жесткого военного давления.

Напомним,

Как сообщал OBOZ.UA, США намерены получить контроль над запасами высокообогащенного урана Ирана при любом сценарии развития событий. Стороны приблизились к заключению мирного соглашения. ОднакоВашингтон готов прибегнуть и к силовому варианту, если переговоры провалятся. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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