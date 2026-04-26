Старых цен больше нет: сколько стоит снять 1-комнатую квартиру в Киеве в апреле 2026 года

В Киеве заметно подешевела аренда 1-комнатных квартир. За год снижение стоимости составило 6% – до 17 000 грн (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

В целом же, по данным крупного профильного портала, в столице и пригородах стоимость съема такого жилье колеблется от 9 000 до 39 800 грн. Дешевле всего:

в Деснянской районе – 9 000 грн;

Святошинском районе, а также Вишневом и Броварах – по 13 000 грн;

Буче – 13 500 грн;

Днепровском районе ––13 700 грн;

Софиевской Борщаговке – 14 000 грн;

Дарницком районе, Петропавловской Борщаговке, а также Ирпене – по 15 000 грн;

Оболонском районе – 15 300 грн.

Самая высокая цена зафиксирована в Печерском районе столицы. Здесь снять "однушку" стоит 39 800 грн.

Дешевле стало снимать в Киеве и 2-комнатные квартиры. Ныне аренда такого жилья обойдется в 26 000 грн, что на 4% ниже, чем годом ранее.

А вот цены на съем 3-комнатных квартир остались на прежнем уровне. Как и годом ранее, это стоит 42 000 грн.

Какой документ стоит иметь всем, кто арендует квартиры

Вместе с тем в Украине ожидается появление обязательной регистрации договоров аренды жилья. Тем не менее, заключать такие договора украинцы могут уже сейчас. Более того, юристы настоятельно советуют оформлять такой договор при съеме квартир либо домов, ведь он не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать несколько параметров. В частности, это:

ФИО и адреса сторон.

Объект аренды.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в Украине существенно подорожала недвижимость – в 2025 году средние цены поднялись на 19%. Причина – ограниченное предложение при растущем спросе. При этом в экспертной среде не ожидают снижения стоимости объектов.

