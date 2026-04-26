Украинцы массово покупают старые авто на бензине: какая цена самой популярной модели

Украинцы существенно нарастили покупку импортных легковых авто с бензиновыми двигателями. В частности, в марте-2026 таких машин было куплено 13,1 ты. штук, что сразу на 22% превысило прошлогодний показатель. При этом подавляющее большинство из этого количества пришлось на б/у авто – 10,6 тыс. штук. Самой популярной же моделью стал VOLKSWAGEN Tiguan – таких машин было приобретено 705 единиц. Купить же такую в Украине можно как за 11 600, так и 45 500 долларов.

Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

в целом, б/у авто на бензине в марте завезли на 19% больше, чем в это же время в 2025 году;

новых машин украинцы купили 2,5 тыс. штук – на 33% больше.

Какие б/у авто на бензине самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Tiguan, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали

VOLKSWAGEN Golf – 628 штук;

NISSAN Rogue – 585 штук;

AUDI Q5 – 562 штуки;

AUDI A4 – 319 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Tiguan – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. со 115 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 11 600 долларов.

Машину 2022 г. в. с 77 тыс. км пробега после аварии можно купить за 21 300 долларов.

Авто 2023 г. в. с 25 тыс. км пробега продают за 45 500 долларов.

