Иран объявил армии ЕС 'террористическими организациями'

Спикер парламента Ирана Мухаммед Бакер Калибаф заявил, что Иран признал армии европейских стран террористическими группировками. Это произошло ответным жестом на внесение Европейским Союзом Корпуса стражей исламской революции в перечень террористов.

Его слова цитирует PressTV. Его заявление прозвучало во время открытого заседания парламента в воскресенье, 1 февраля.

"Вражда сторонников терроризма со всего мира не уменьшит могущества КСИР. Я объявляю, что согласно статье 7 закона о взаимных действиях против объявления КСИР террористической организацией, армии европейских стран считаются террористическими группами, и ЕС несет ответственность за последствия этих действий", – сказал чиновник.

Отмечается, что силовиков КСИР ранее признали террористами США в 2019 году во время первого срока президента Дональда Трампа, Канадой в 2024 году и Австралией в 2025 году. ЕС последовал этому примеру в четверг, 29 января, ссылаясь на реакцию Ирана на недавние беспорядки, связанные с иностранными государствами.

Эти заявления со стороны Тегерана произошли в то время, когда Соединенные Штаты усилили свое военное присутствие в акватории Персидского залива, вблизи побережья Ирана.

Напомним, ранее верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеипредупредил в воскресенье, что любая атака со стороны США спровоцирует "региональную войну" на Ближнем Востоке. Он заявил, что в случае атаки со стороны США, Иран нанесет ответный удар.

В свою очередь, Саудовская Аравия публично поддержала администрацию президента США Дональда Трампа в намерении нанести удары по Ирану. Министр обороны страны Халид бин Салман предупредил, что если Трамп не выполнит свои угрозы в адрес Тегерана, режим в итоге станет сильнее.

Ранее сообщалось, что протесты в Иране, которые вспыхнули в конце прошлого года, пошатнули "некоторые элементы" режима страны. Из-за этого сейчас власть иранского правительства находится на самом слабом уровне со времен свержения шаха во время революции 1979 года.

Как сообщал OBOZ.UA, американские войска рассматривают возможность нанесения "точечных ударов" по иранским чиновникам. Мишенью для вооруженных сил США могут стать чиновники и командиры КСИР, которых американцы считают ответственными за гибель протестующих в Иране.

