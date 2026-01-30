'Репрессии не могут оставаться без ответа': ЕС признал КСИР террористической организацией

Евросоюз усилил давление на Иранза жесткое подавление протестов и убийство демонстрантов, а также помощь стране-агрессору России. Министры иностранных дел государств-членов ЕС признали террористической организацией Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Об этом сообщила в четверг, 29 января, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Репрессии не могут оставаться без ответа. Министры иностранных дел ЕС только что сделали решительный шаг, признав Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией. Любой режим, который убивает тысячи собственных граждан, работает над собственным уничтожением", – заявила чиновница.

Отметим, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) – это военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран. КСИР существует параллельно с вооруженными силами страны. Его задача – предотвращать государственные перевороты и защищать государственную идеологию.

Правительства США, Израиля, Саудовской Аравии, Бахрейна, Канады и Швеции признают КСИР террористической организацией.

Санкции ЕС против Ирана

Также 29 января Совет Евросоюза принял новые санкции в отношении Ирана. Они направлены против лиц и организаций, причастных к жестокому разгону протестующих и поддержке страной России.

Как говорится в пресс-релизе Совета ЕС, в частности в санкционный список попали министр внутренних дел Ирана и председатель Совета национальной безопасности Эскандар Момени, генпрокурор Мохаммад Мовахеди-Азад и ряд командиров КСИР.

Также введены ограничительные меры в отношении четырех человек и шести организаций, участвующих в разработке и производстве иранских баллистических ракет и беспилотников. Всего в списке – 24 человека и 26 организаций.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп рассматривает масштабный удар по Ирану. Глава белого дома оценивает возможность ударов по иранским ядерным объектам, правительственным учреждениям и ключевым лидерам страны, одновременно призывая Тегеран сесть за стол переговоров.

