Иран атаковал 'Шахедами' американскую военную базу в Ираке: пожар видно издалека. Фото и видео

В воскресенье, 1 марта, Иран продолжил атаковать объекты Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. В Ираке под ударом оказалась американская военная база.

Видео дня

Взрывы прогремели в Эрбиле. Как пишут иранские государственные медиа, иранские прокси атаковали базу беспилотниками и ракетами.

В сети публиковали кадры попадания по авиабазе США, которая расположена на территории международного аэропорта Эрбиль.

Утром эта авиабаза также была под ударом Ирана, вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в порту Абу-Даби произошел взрыв неподалеку немецкого круизного лайнера "Mein Schiff 4" компании TUI Cruises. По информации немецких СМИ, к инциденту причастны два иранских беспилотника, которые врезались в склад на военно-морской базе вблизи порта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!