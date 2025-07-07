Иран начал собирать деньги на киллера для Трампа – СМИ

Иранский священнослужитель Абдолмаджид Харагани запустил интернет-сайт, где объявил сбор средств на убийство президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он утверждает, что за эти деньги можно будет найнять киллера.

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"В европейских странах они делают это за 10–20 миллионов долларов", – заявил Харагани. Как передает The Telegraph, этот иранский священник не занимает видного положения в религиозной иерархии Исламской Республики и имеет мало официальной власти, но его взгляды отражают позицию некоторых радикальных групп.

Харагани отметил, что подобные операции должны "просчитываться" вместе с иранскими службами безопасности. Но, уверен он, гражданские должны принимать непосредственное участие.

"Убивать врага – это не только обязанность военного командира", – сказал мужчина, добавив, що "общественность должна вмешаться", чтобы такие люди, как Трамп и Нетаньяху, "не осмелились делать громкие заявления".

Очевидно, Харагани имеет ввиду высказывания американского президента и израильского премьера в адрес Али Хаменеи, верховного лидера Ирана. Во время ударов Израиля, а потом и США по Исламской Республике, Трамп и Нетаньяху не исключали возможность ликвидации религиозного лидера.

Напомним:

– На прошлой неделе иранский аятолла Насер Макарем Ширази издал фетву, в которой говорится, что "любой человек или режим, который угрожает руководству и религиозной власти" Ирана, является "мохаребом", то есть "врагом Бога", и должен быть предан смерти.

– Алиреза Панахиан, еще один священнослужитель, близкий к Хаменеи, также заявлял, что "каждый мусульманин в любой точке мира должен пожертвовать своей жизнью и убить врагов верховного лидера".

– Аналогичные призывы распространял аятолла Нури Хамедани, угрожая Дональду Трампу и Биньямину Нетаньяху расправой за содеянное.

Как писал OBOZ.UA, в июне Нетаньяху заявил, что иранские власти дважды пытались убить Трампа. Эти покушения были частью более широкой кампании Ирана против американских интересов в регионе, утверждал он.

По данным The Washington Post, как минимум одно из покушений Иран готовил, когда Трамп был еще кандидатом в президенты. Во время его предвыборной кампании, в сентябре 2024 года, в Соединенные Штаты прибыли иранские киллеры, однако разведка обнаружила угрозу и предупредила штаб Трампа. После этого охрану республиканца усилили.

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