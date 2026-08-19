ТЦК задержал и мобилизовал украинского футболиста-чемпиона, которого выгнали из клуба за пьяное ДТП

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Владислав Вакула был задержан представителями ТЦК во Львове и после прохождения военно-врачебной комиссии направлен в учебный центр. Последние месяцы 27-летний полузащитник находился в поиске нового клуба после ухода из луганской "Зари".

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По информации Sport.ua, Вакулу остановили на железнодорожном вокзале во Львове. После прохождения ВЛК футболиста отправили на подготовку в один из учебных центров.

Последней командой игрока была "Заря", куда он перешел после выступлений за "Минай". Этим летом полузащитник занимался поиском вариантов для продолжения карьеры.

За годы выступлений Вакула защищал цвета "Стали", "Мариуполя", "Шахтера", "Десны", "Ворсклы", "Полесья", "Черноморца", "Миная" и "Зари". В составе "Полесья" он стал чемпионом Первой лиги сезона-2022/23 и помог житомирскому клубу выйти в Премьер-лигу.

Карьера футболиста сопровождалась и резонансными инцидентами. В начале 2021 года "Десна" досрочно прекратила сотрудничество с Вакулой из-за грубого нарушения спортивного режима. Вскоре после этого игрок попал в ДТП в Мариуполе: по данным местных медиа, находясь за рулем автомобиля Mercedes, он не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил дорожный знак.

Сообщалось, что футболист находился в состоянии алкогольного опьянения. После происшествия "Мариуполь" отказался от его возвращения в команду.

В 2019 году Вакула подписал пятилетний контракт с "Шахтером", однако закрепиться в составе донецкого клуба не смог и большую часть времени выступал на правах аренды за другие команды.

Стоит отметить, что портал Transfermakrt также указал информацию о прохождении Вакулой военной службы.

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