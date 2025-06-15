Иран дважды пытался убить Трампа, – Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что иранские власти дважды пытались убить президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что эти покушения были частью более широкой кампании Ирана против американских интересов в регионе.

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Соответствующее заявление он сделал в видеообращении. По словам Нетаньяху, Иран не только атакует гражданские объекты в Израиле, но и давно ведет агрессивную политику против Соединенных Штатов.

"Сейчас иранский режим бомбит наши гражданские районы, в то время, как мы нацелены на террористов. Это не является чем-то новым. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства", –отметил он.

В частности, он напомнил о теракте 1983 года в Бейруте, когда в результате взрыва погибли 241 американский морской пехотинец.

"Они убили и ранили тысячи американских военных в Ираке и Афганистане, использовали самодельные взрывные устройства, сжигают американские флаги и выкрикивают 'смерть Америке", – отметил глава правительства.

Нетаньяху также обвинил Иран в бомбардировке американских посольств и поддержке террористических группировок.

Заявление прозвучало на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном, который сопровождается ударами и информационной войной с обеих сторон.

Как сообщал OBOZ.UA, операция "Восходящий лев" началась в ночь на 13 июня, когда Израиль нанес первый массированный удар по Ирану. Операция нацелена против ядерной программы Ирана - США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран. По словам американского лидера, его и его помощников предупредили об этом. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой".

Постпред Израиля в ООН рассказал, что в операции участвовали более 200 самолетов, и было поражено более 100 целей. При этом он повторил слова премьера Израиля, что их страна не воюет с гражданскими, а операция "не была направлена против народа Ирана", поэтому военные "сделали все возможное, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения".

В ночь на 14 июня Израиль в рамках продолжающейся военной операции "Восходящий лев" нанес еще один массированный воздушный удар по Ирану. Более 70 истребителей ВВС Израиля провели операцию по обеспечению свободы воздушных действий над иранской столицей.

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