Иран объявил Трампа 'врагом Бога' и призвал мусульман отомстить ему

Так называемый великий аятолла Ирана Нури Хамедани издал фетву, в которой объявил, что любое лицо или правительство, представляющие угрозу лидеру Исламской Республики аятолле Али Хаменеи либо другим высокопоставленным лицам, считаются "врагами Бога" – с которым необходимо бороться, согласно исламскому учению. В этом контексте Хамедани упомянул президента США Дональда Трампа, пригрозив ему ответственностью за содеянное.

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Хамедани заявил, что "преступный глава Соединенных Штатов, в чьем черном послужном списке нет ничего, кроме убийств, грабежей и покушений, и который последовательно поддерживал преступления жестокого сионистского режима (то есть Израиля. – Ред.), осмелился сделать глупый комментарий" относительно Хаменеи. Об этом передает Mehr News Agency.

Великий аятолла призвал мусульман всего мира "отомстить" Трампу.

"Мы заявляем, что любое нападение на шиитскую марджу (духовных лидеров. – Ред.) и лидера исламской уммы (общины. – Ред.) считается нападением на столп ислама и на жизнь всех мусульман, и это вызовет жесткий и сокрушительный ответ со стороны правоверной нации исламского Ирана и всех стремящихся к свободе стран мира", – пригрозил религиозный деятель.

Он назвал правительство США "террористическим" и заявил, что "репрессивные правители" Америки должны знать: их угрозы в отношении Ирана "не только не подорвут волю народа страны, но и еще больше укрепят единство и дружбу исламской уммы".

Ранее другой ведущий религиозный деятель Исламской Республики, аятолла Насер Макарем Ширази, издал похожую фетву (то есть религиозное постановление). Ширази назвал руководство США и Израиля "военными преступниками и террористами". Мол, мусульмане по всему миру обязаны "заставить этих людей пожалеть о своих действиях и высказываниях", передает Cursorinfo.

По словам Ширази, тот, кто пострадает при выполнении этой "обязанности", будет "вознагражден Аллахом".

Как писал OBOZ.UA:

– После американских ударов по Ирану генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил возможности страны продолжать двигаться к созданию ЯО. По его мнению, Тегеран может возобновить обогащение урана "в течение нескольких месяцев".

– Ранее в Исламской Республике решили запретить гендиректору МАГАТЭ доступ к своим ядерным объектам и приказали убрать оттуда камеры наблюдения.

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