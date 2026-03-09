'Сугубо оборонительная' миссия: Макрон сообщил о развертывании флота в Ормузском проливе

Франция готовит оборонительную миссию в для сопровождения контейнеровозов и нефтяных танкеров вблизи Ормузского пролива. Развертывание флота должно обеспечить безопасное движение торговых судов, поэтому несет только оборонительный характер.

Об этом, во время пресс-конференции на Кипре, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, страна формирует оборонительную морскую миссию, задачей которой станет сопровождение гражданских судов после завершения интенсивной фазы конфликта.

Президент отметил, что операция должна позволить постепенно восстановить судоходство через Ормузский пролив, который играет важную роль в международной торговле.

"Наша цель – держаться чисто оборонительной позиции рядом со всеми странами, которые подверглись нападению со стороны Ирана во время его ответного удара", – заявил Макрон.

Кроме этого, Франция усиливает свое участие в морской операции Европейского Союза Aspides, начатой в 2024 году для защиты судоходства в Красном море.

К выполнению задач планируют привлечь два французских фрегата. Всего в регионе от Восточного Средиземноморья до Красного моря и побережья Ормуза будут присутствовать восемь фрегатов, два универсальных десантных корабля-вертолетоносца и авианосец "Шарль де Голль".

Заметим, что Ормузский пролив является одним из ключевых морских маршрутов мира, через который транспортируется около 20% всех мировых поставок нефти.

Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Его северное побережье контролирует Иран, тогда как южное принадлежит Оману и Объединенным Арабским Эмиратам.

Блокада Ормузского пролива из-за угрозы со стороны Ирана уже остановила сотни танкеров и поставила под риск до 20% мировых поставок нефти и газа. Если кризис затянется, нефть может подорожать до 100-120 долларов за баррель, а украинцы и в дальнейшем будут ощущать рост цен на топливо.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай непублично оказывает давление на иранских чиновников, призывая их воздержаться от шагов, которые могут привести к блокированию Ормузского пролива, опасаясь срыва поставок нефти и газа. Пекин, являющийся крупнейшим импортером энергоносителей в мире, на фоне эскалации войны оказывает кулуарное давление на Тегеран, чтобы сохранить безопасное судоходство.

