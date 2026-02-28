Движение по Ормузскому проливу, который контролирует Иран, остановилось: это может резко изменить цены на нефть и газ во всем мире

Из-за обострения вокруг Ирана остановилось движение по Ормузскому проливу, через который проходит около 30% мировой нефти и 20% сжиженного газа. Это может привести к резкому подорожанию нефти по всему миру, а также временно может привести к проблемам с поставками в Индию и Китай.

Однако также это ударит и по газовому рынку Европы. Аналитики ICIS недавно провели модельные сценарии, чтобы проверить последствия трехмесячного закрытия Ормузского пролива для динамики спроса и предложения на европейских рынках газа. Рост цены на голландском рынке газа (TTF) выше 90,00 евро/МВт-ч "представляется реалистичным" (по сравнению с 32,00 евро/МВт-ч по состоянию на сейчас).

Пока есть сообщения о том, что танкеры полностью прекратили движение по проливу из-за беспокойства относительно возможных атак. Сообщений о том, что Иран принял решение заблокировать пролив, нет.

Как пишет издание Фокус, перекрытие Ормузского пролива ударит по импорту нефти в Индию, Южную Корею, Китай и Японию. Индия уже заявила о том, что ее нефтяной импорт достаточно диверсифицирован, а Япония, которая импортирует 90% своей нефти из Персидского залива, тем временем вводит субсидии для своих АЗС – на всякий случай, чтобы избежать ценового коллапса. Китай же (как типично!) пока уклоняется от ответов на вопросы, касающиеся этой проблемы.

По Ормузскому проливу транспортируется нефть (около 20 млн баррелей в год) и сжиженный природный газ (СПГ), которые добываются из недр Ирака, Кувейта, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии (все партнеры Ирана по ОПЕК) и самого Ирана.

Накануне Госсекретарь США Марко Рубио предупреждал "Если Иран решит закрыть Ормузский пролив, это станет большой эскалацией конфликта. Ормузский пролив – это артерия, по которой часть стран ОПЕК экспортируют нефть на рынки: 20% мировых продаж нефти проходят именно по этому транспортному коридору.

Прошлым летом парламент Исламской республики единогласно проголосовал за этот радикальный шаг. Хотят крови и так называемые "ястребы". Главный редактор радикальной иранской газеты "Кайхан", представитель аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Шариатмадари заявил, что Иран просто обязан ответить на бомбардировки перекрытием Ормузского пролива.

The New York Times отмечает, что Иран заблокировал не только транспортные пути для нефтегазовых поставок, но и корабли ВМС США в Персидском заливе. Иран до сих пор имеет мощный военно-морской флот, который в основном избежал атак Израиля, а США удерживают на Ближнем Востоке до 40 000 военнослужащих, напоминает NYT.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м тарифы на газ могут измениться только в случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного видения, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

