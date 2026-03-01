Иран атаковал ракетами жилой район израильского города: девять человек погибли, десятки пострадали. Фото

В воскресенье, 1 марта, Иран атаковал ракетами израильские города. В частности, жилой район Бейт-Шемеш недалеко от Иерусалима. Там, предварительно, девять человек погибли, десятки пострадавших. Также сообщается, что 11 человек до сих пор разыскивается и считается пропавшими без вести.

Кроме того, Тегеран вечером 1 марта, атаковал израильскую столицу. Сообщается о жертвах среди мирного населения в Иерусалиме. Об этом сообщает Times of Israel.

Атака на Бейт-Шемеш

"В настоящее время остается 11 пропавших без вести лиц, с которыми еще не установлен контакт, и продолжаются усилия по их поиску, а также на месте происшествия проводятся поисковые операции, чтобы исключить подозрение в отношении заблокированных лиц", – сообщает полиция.

Они добавляют, что эксперты по обезвреживанию бомб работают над очисткой места происшествия от любых дополнительных боеприпасов.

Отмечается, что иранская ракета попала в жилой район города, разрушив синагогу и нанеся значительные повреждения общественному бомбоубежищу и окружающим домам.

По данным полиции, большинство погибших в результате сегодняшнего ракетного удара в Бейт-Шемеше прятались в укрытии.

Ракетная атака по Иерусалиму

Вечером, 1 марта, Иран нанес ракетный удар по столице Израиля Иерусалиму. В городе медицинские бригады оказывают помощь пострадавшим и эвакуировали людей из других районов.

"Иерусалим под ракетной атакой. Сообщается о жертвах среди мирного населения", – говорится в сообщении СМИ.

Напомним, что вечером в субботу, 28 февраля, Иран нанес новые удары по Израилю. Баллистические ракеты Тегеран направил на Тель-Авив, прозвучали взрывы. Зафиксированы как прямые попадания, так и падение обломков.

Ранее мы писали о том, что утром 28 февраля иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американо-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Израиль вместе с США устроил атаку на Иран, а Тегеран запустил ракеты в ответ. Иран нанес удары по арабским странам Персидского залива, целью могли быть военные объекты США, расположенные в этих странах.

