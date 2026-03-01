Иран ударил баллистикой по Израилю: в Тель-Авиве вспыхнули пожары, есть погибшая и пострадавшие. Фото и видео

Вечером в субботу, 28 февраля, Иран нанес новые удары по Израилю. Баллистические ракеты Тегеран направил на Тель-Авив, прозвучали взрывы. Зафиксированы как прямые попадания, так и падение обломков.

В городе вспыхнули пожары, есть значительные разрушения. Об этом свидетельствуют кадры с мест попаданий, которые распространились в сети.

Местные медиа сообщали о пострадавших в результате атаки. Как пишет The Times of Israel, умерла 40-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения в результате падения иранской баллистической ракеты в Тель-Авиве.

Еще по меньшей мере 20 человек получили ранения.

"В больницы доставлены мужчина 40 лет в тяжелом состоянии, мужчина 30 лет в состоянии средней тяжести, женщина 90 лет в состоянии средней тяжести и 17 других лиц с легкими травмами", – сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что утром 28 февраля иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американо-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Израиль вместе с США устроил атаку на Иран, а Тегеран запустил ракеты в ответ. Иран нанес удары по арабским странам Персидского залива, целью могли быть военные объекты США, расположенные в этих странах.

