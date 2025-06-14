Ирак попросил Иран не атаковать объекты США на его территории

Иракское правительство обратилось к Ирану с просьбой не нацеливаться на американские интересы на своей территории, чтобы избежать дальнейшей эскалации в регионе. Власти стремятся сохранить баланс в отношениях с обеими сторонами и не допустить, чтобы страна стала полем для их конфликта.

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Об этом сообщил The Times of Israel. По словам источника, просьба была сделана на фоне роста напряжения на Ближнем Востоке. Иран, который имеет тесные связи с Багдадом, одновременно находится в состоянии глубокой вражды с Соединенными Штатами – стратегическим партнером Ирака.

Сейчас на иракской территории находятся около 2500 американских военнослужащих, участвующих в операциях международной коалиции против джихадистов.

"Запрос был сделан. Они пообещали нам положительные вещи", – отметил чиновник на условиях анонимности из-за чувствительности ситуации.

По его словам, Иран проявил понимание позиции иракской стороны и выразил готовность учесть просьбу Багдада.

Контекстом к обращению является опасение Ирака стать ареной для конфликта между Ираном и США. Ранее в стране уже фиксировались удары по базам, где размещены американские силы, что вызвало угрозу втягивания Багдада в более широкий региональный конфликт.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану в рамках операции против ядерной программы страны. Тегеран утверждает, что его ядерная программа направлена на мирное использование ядерной энергии. В то же время США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран. По словам американского лидера, его и его помощников предупредили об этом. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой".

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