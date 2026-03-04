'Имеем право на самооборону': в ОАЭ рассматривают возможность удара по иранским ракетным объектам

Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассматривают варианты с ударами по ракетным базам Ирана в качестве ответа исламской стране на её дроновые и ракетные атаки по ОАЭ и другим странам на Ближнем Востоке. ОАЭ уже пришлось "выдержать 800 воздушных ударов от Ирана".

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два информированных источника. Если удар ОАЭ по Ирану состоится, это станет "беспрецедентным действием", отмечает издание и добавляет, что Эмираты "подверглись наибольшему количеству атак со стороны Ирана, даже больше, чем Израиль".

800 ударов с воздуха

О том, что ОАЭ пришлось "выдержать 800 воздушных ударов от Ирана", Axios также сообщили источники, которые добавили, что"при таких обстоятельствах любая страна в мире пересмотрела свою оборонительную позицию".

Так, обломки перехваченных иранских ракет вызвали пожары в порту Джебель-Али, а затем дрон ударил по отелю класса "люкс" на острове Пальма-Джумейра в Дубае.

В Минобороны ОАЭ подсчитали, что Иран на днях запустил всего 186 баллистических ракет по территории Эмиратов. Подавляющее большинство – 172 ракеты – были перехвачены, еще 13 упали в море и только одна упала на территории ОАЭ.

Право на ответ

"В воздухе было обнаружено еще 812 дронов, из которых 755 были перехвачены, а 57 попали на территорию страны. Три иностранных гражданина были убиты и около 70 получили ранения", – отметило Минобороны ОАЭ.

"Военные страны оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, граждан и жителей", – заявили в ведомстве.

Война с Ираном

Официальновоенную операцию против иранского режима пока проводят только США и Израиль. Что интересно – в Израиле операция получила название "Рык льва", а в США – "Эпическая ярость". Она началась в последний день февраля.

После серии ударов и взрывов в столице Ирана Тегеране и других крупных городах стало известно о ликвидации верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи.

В ответ на атаку Иранзапустил баллистические ракеты по самому Израилю, а также Катару, ОАЭ, Бахрейну, Кувейту, Саудовской Аравии и Иордании.

В ночь на 2 марта иранский дрон атаковал британскую авиабазу Акротири на Кипре. Также Иран запустил две ракеты по Кипру, после чего Греция отправила на Кипр фрегаты и истребители F-16.

