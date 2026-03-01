Месть за Хаменеи: Иран похвастался последствиями ударов по Израилю и 27 американским базам

После появления информации о смерти верховного лидера Али Хаменеи Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале большой наступательной кампании, направленной против США и Израиля. Под ударами оказались 27 американских баз в регионе и ряд израильских объектов.

Видео дня

Известно, что удары нанесли дронами и ракетами. Об этом, ссылаясь на заявление КСИР сообщает Al Jazeera.

Среди целей названы 27 баз США, израильская авиабаза Тель-Ноф, штаб командования израильской армии в Тель-Авиве, а также крупный оборонно-промышленный комплекс в этом городе.

В КСИР отметили, что операцию провели в ответ на бомбардировки Ирана со стороны США и Израиля. Также иранская сторона заявила о намерении осуществить "другой и жесткий шаг мести с последовательными, досадными пощечинами".

Смерть Али Хаменеи: что известно

В Иране официально подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи в результате удара по резиденции. Вместе с тем признана гибель четырех членов его семьи: дочери, зятя, внука и одной из невестки.

Согласно заявлениям иранских медиа, в момент атаки Хаменеи находился в своей резиденции в центре Тегерана. В то же время спутниковые снимки Airbus зафиксировали значительные разрушения здания. В правительстве страны объявили 40-дневный национальный траур, а над мавзолеем Имама Резы в Мешхеде подняли черный флаг.

Первый вице-президент Мохаммад Мохбер сообщил, что временное руководство государством будут осуществлять президент, глава судебной власти и один из членов Совета стражей Конституции.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп отреагировал на угрозы Ирана после ликвидации аятоллы Али Хаменеи. Американский президент предупредил, что лучше иранскому режиму воздержаться от любых действий против Соединенных Штатов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!