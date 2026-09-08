Хотят вытеснить F-16: Саудовская Аравия может присоединиться к разработке турецкого истребителя нового поколения

Саудовская Аравия ведет переговоры с Турцией о возможном участии в программе истребителей пятого поколения KAAN. Машина должна постепенно заменить авиапарк F-16 турецких ВВС, начиная с 2030-х годов.

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Об этом сообщает Hurriyet Daily со ссылкой на The New Arab. На данный момент, как отмечается, контактов между Эр-Риядом и Анкарой не было.

Что известно

Генеральный директор концерна TUSAŞ, работающего над самолетом, Мехмет Демироглу, заявил на Всемирной оборонной выставке в ОАЭ, что длительные переговоры с Саудовской Аравией вышли на "высший уровень". Он также отметил, что обсуждаемые варианты варьировались от прямой закупки до широкого участия в программе.

"Модель сотрудничества будет зависеть от требований Саудовской Аравии, планируемого заказа и производственных возможностей", – добавил он.

Потенциальное партнерство с Саудовской Аравией может включать закупки, совместное производство или более широкое участие в программе разработки, но структура любых договоров пока остается неопределенной.

Истребитель KAAN совершил свой первый полет 21 февраля 2024 года. Его прототип P1 приступил к рулежным испытаниям 31 июля в рамках наземных испытаний перед предстоящими летными испытаниями. Также продолжается разработка прототипа P2.

Самолет разрабатывается с учетом особенностей низкой заметности, внутренних отсеков для вооружения, усовершенствованных систем управления и датчиков, а также возможностей радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время в программе используются американские двигатели General Electric F110, тогда как последующие версии должны получить турецкий двигатель TF35000. В The New Arab отмечают по этому поводу, что интеграция отечественного двигателя, радара и систем радиоэлектронной борьбы укрепит стратегическую автономию Турции и улучшит экспортные перспективы KAAN.

Напомним, в Южной Корее успешно завершили полную проверку боеготовности новейшего собственного истребителя KF-21 Boramae, который уже прозвали "убийцей МиГов". По своим характеристикам самолёт занимает промежуточное место между F-16 и F-35 и имеет существенное преимущество над устаревшими советскими МиГ-29, находящимися в распоряжении армии КНДР.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания в рамках Глобальной программы боевой авиации продолжает разработку совершенно нового истребителя Tempest. По прогнозам разработчиков, самолет будет готов к эксплуатации в 2035 году.

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