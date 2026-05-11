'Убийца МиГов': что известно об истребителе KF-21 Boramae, который прошел полную проверку боеготовности в Южной Корее

В Южной Корее успешно завершили полную проверку боеготовности новейшего истребителя собственного производства KF-21 Boramae, который уже окрестили "убийцей МиГов". По своим характеристикам самолет занимает промежуточное место между F-16 и F-35 и имеет существенное преимущество над устаревшими советскими МиГ-29, находящимися в распоряжении армии КНДР.

Видео дня

Ожидается, что уже в ближайшее время KF-21 начнут передавать в ряды южнокорейских войск. Об этом сообщает Yonhap ссылаясь на Агентство оборонных закупок Южной Кореи (DAPA).

Южная Корея завершает разработку своего первого современного истребителя

В ведомстве сообщили, что истребитель KF-21 Boramae получил статус полной боевой готовности после серии испытаний, которые длились почти три года. По результатам проверок самолет подтвердил соответствие всем требованиям, необходимым для выполнения реальных боевых задач.

После завершения финального этапа тестирования официальное закрытие программы разработки ожидается уже в июне.

Южная Корея начала работать над созданием собственного истребителя еще в 2001 году, однако реализация проекта надолго задержалась из-за недостатка финансирования. Полноценный старт программы KF-21 стоимостью около 6,06 млрд долларов состоялся лишь в конце 2015 года. Новый самолет должен был заменить устаревшие истребители F-4 и F-5 в составе ВВС страны.

После презентации первого прототипа в апреле 2021 года специалисты выполнили около 1600 тестовых полетов. В рамках испытаний проверяли системы вооружения, а также возможность дозаправки самолета в воздухе.

В DAPA планируют до 2032 года передать ВВС Южной Кореи 120 истребителей KF-21. Первые 40 самолетов, предназначенных преимущественно для воздушных боев, должны поступить до 2028 года, а впоследствии армия получит еще 80 машин, которые могут наносить поражения наземным и морским целям.

Характеристики самолета

По информации Yonhap, истребитель KF-21 Boramae способен разгоняться до 1,81 Маха и преодолевать расстояние до 2900 километров. Самолет также получит современный радар AESA с активной фазированной антенной решеткой, что значительно повышает его боевые возможности.

Эксперты и разработчики относят KF-21 к поколению 4,5, ведь по своим характеристикам он занимает промежуточное место между F-16 и F-35.

В случае конфликта на Корейском полуострове главными противниками KF-21 могут стать устаревшие советские МИГ-29, которые находятся на вооружении КНДР.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Южная Корея рассматривает возможность присоединения к возглавляемой НАТО программе PURL для поддержки Украины. В частности правительство рассматривает различные меры поддержки Украины в войне против России, при этом официальный Сеул подчеркивает, что придерживается политики предоставления "гуманитарной помощи и нелетального военного имущества".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!