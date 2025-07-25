'Хочу, чтобы он процветал': Трамп признался, отберет ли у Маска субсидии от правительства США

Отношение президента США Дональда Трампа к бывшему главе Департамента эффективности правительства Илону Маску меняется, вероятно, в зависимости от его настроения. Всего несколько недель назад глава Белого дома предположил, что он может депортировать Маска из страны, а сейчас он уже передумал забирать субсидии у компаний миллиардера, чем ранее угрожал бывшему союзнику.

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Дональд Трамп пообещал, что не будет отбирать никаких субсидий у Илона Маска, предоставленных правительством США. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Президент США заявил, что желает процветания всему бизнесу в США и это касается и компаний Маска.

"Все говорят, что я уничтожу компании Илона, отобрав часть или даже все крупные субсидии, которые он получает от правительства США. Это неправда! Я хочу, чтобы Илон, и вообще весь бизнес в нашей стране, процветал", – написал Трамп.

Он подчеркнул, что чем лучше дела у американского бизнеса, тем лучше дела в Соединенных Штатах. И это "хорошо для всех".

Трамп также в привычной для него манере высокопарно заявил, что США ежедневно ставят рекорды и он желает, чтобы так и продолжалось дальше.

Напомним, что 30 июня Илон Маск пригрозил создать собственную политическую партию, которая якобы составит конкуренцию Республиканской и Демократической партиям США. Трамп в ответ предположил, что лишит его дотаций.

Уже на следующий день президент США заявил, что"рассмотрит" вопрос депортации миллиардера Илона Маска. По его словам, предприниматель, вероятно, вынужден был бы закрыть свой бизнес и "вернуться в Южную Африку", если бы не предоставленные ему субсидии.

Отметим, что публичный конфликт Дональдом Трампом и Илоном Маском разгорелся в конце мая, когда миллиардер резко раскритиковал "большой и красивый" законопроект президента США, известный как "One Big Beautiful Bill". В ответ Трамп пригрозил лишить компании Маска Tesla, SpaceX, Starlink и другие правительственных субсидий и контрактов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Илон Маск раскритиковал новый налоговый законопроект администрации Трампа. В ответ президент назвал миллиардера "разочарованием" и предположил, что Tesla "никому не нужна".

Маск ответил, что Трамп победил на выборах только благодаря его поддержке, намекнул на создание новой партии и заявил о необходимости импичмента президента. Кроме того, Маск объявил о выводе из эксплуатации одного из своих космических кораблей – жест, символизирующий конец сотрудничества с правительством США.

Трамп назвал Маска "сумасшедшим", тот в ответ заявил, что фамилия президента фигурирует в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в изнасиловании, сутенерстве и склонении несовершеннолетних к проституции. Мол, это и есть "настоящая причина", по которой файлы Эпштейна не были обнародованы.

Хронологию отношений Трампа и Маска можно найти в нашем материале по ссылке.

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