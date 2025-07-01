Маск снова сцепился с Трампом из-за "сумасшедших" расходов: что наговорили друг другу

Американский миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп вступили в новую перепалку из-за законопроекта о дополнительных расходах. Дошло до того, что глава производителя электрокаров Tesla пригрозил создать собственную политическую партию, а Трамп допустил, что лишит его дотаций.

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Первым на конфликт пошел Маск. На своей странице в соцсети X он пригрозил в случае принятия"сумасшедшего законопроекта о расходах" создать новую партию America Party, которая составит конкуренцию двум ведущим в США политсилам – Республиканской и Демократической партиям.

"Если этот сумасшедший законопроект будет принят, на следующий же день будет сформирована Американская партия. Наша страна нуждается в альтернативе Демократически-Республиканской единопартии, чтобы люди действительно должны иметь голос", – заявил Маск.

На этом он не остановился и пригрозил проигрышем на следующих праймериз всем членам Конгресса, которые "проводили кампанию за сокращение государственных расходов, а затем сразу же проголосовали за наибольшее увеличение долга в истории".

Трамп за ответом в карман лезть не стал. На своей странице в Truth Social президент написал, что без государственных субсидий Маску придется закрыть бизнес и возвратиться в Южную Африку, откуда он родом.

"Без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыться и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы огромную сумму. Возможно, нам стоит попросить DOGE тщательно и внимательно изучить это все? Можно колоссально сэкономить!" – заявил Трамп, обвинив Маска в том, что он получает "больше субсидий, чем кто-либо в истории".

Такие неприкрытые угрозы привели к тому, что, согласно данным круглосуточных торгов от Robinhood, акции Tesla упали на 6,4% до $297,35. Согласно подсчетам Yahoo!Finance, с начала года акции Tesla упали на 23%, это означает, что без учета инфляции инвестиция в акции компании $10 тыс. полгода назад сегодня стоила бы $7,7 тыс.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Сенат одобрил законопроект Трампа о снижении налогов и госрасходов на $4,5 трлн, который активно продвигал Трамп, называя его "большим и красивым". Именно этот документ ранее стал поводом для конфликта между Трампом и Маском, после чего бизнесмен даже запустил опрос о необходимости новой партии.

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