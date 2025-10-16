Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в нарушении перемирия: что происходит в секторе Газа

Израиль и ХАМАС снова обвинили друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. По сообщениям сторон, обстрелы и другие инциденты продолжаются, несмотря на посредничество США. Тем временем Израиль готовится к открытию перехода в Рафа, но точную дату не называет.

Информацию об этом обнародовали израильские официальные лица и представители ХАМАС в четверг. По данным Reuters, ключевым камнем преткновения стал вопрос возвращения тел заложников, которые остаются у боевиков. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве договоренностей, достигнутых при участии американских посредников.

Спор вокруг тел

Представительница израильского правительства Шош Бедросиан заявила, что Израиль придерживается своих обязательств и требует от ХАМАС передать остальные тела – 19 погибших заложников. В то же время группировка утверждает, что передала все тела, которые могла найти среди завалов. Боевики объясняют, что для дальнейшего поиска необходима тяжелая техника, которую не пускают в анклав из-за израильской блокады.

Старший представитель ХАМАС, в свою очередь, заявил, что Израиль сам нарушает перемирие, в частности в результате обстрелов, в которых с пятницы погибли по меньшей мере 24 человека. Он подчеркнул, что перечень нарушений уже передан международным посредникам. Израильская армия эти обвинения пока не комментировала, но ранее заявляла, что ее военные открывали огонь только в ответ на угрозу.

Обострение на юге Газы

В четверг палестинские медики сообщили о новом авиаударе в Хан-Юнисе, где погибли два человека. Израильская сторона объяснила это тем, что попала по боевикам, которые вышли из тоннеля и приблизились к военным позициям. Тем временем стороны продолжают реализацию элементов 20-пунктного плана завершения войны, инициированного администрацией Дональда Трампа.

Документ предусматривает разоружение ХАМАС и передачу контроля над сектором другой власти, но боевики отказываются от этого. Вместо этого в городах, откуда отошли израильские войска, они проводят собственные "зачистки" и публичные казни, демонстрируя контроль над территорией. Ранее в рамках соглашения Израиль освободил тысячи палестинских заключенных в обмен на двадцать живых заложников.

Планы на послевоенный этап

Палестинский премьер Мохаммад Мустафа заявил, что подконтрольная Западу Палестинская администрация готова сотрудничать с международными институтами, чтобы решить вопросы безопасности, финансов и управления Газой. По его словам, предстоящая конференция в Египте должна определить механизм восстановления анклава и распределения донорских средств.

ХАМАС изгнал Палестинскую администрацию из Газы еще в 2007 году, и пока непонятно, согласится ли он на какую-либо форму совместного управления. Долгосрочные пункты мирного плана, в частности создание международных сил стабилизации и палестинского государства, остаются предметом дискуссий.

Гуманитарный кризис в Газе

Израильское военное агентство COGAT сообщило, что ведет координацию с Египтом по определению даты открытия перехода в Рафа для перемещения людей. В то же время подчеркнули: этот пункт не будет использоваться для доставки гуманитарной помощи – она, как и раньше, будет поступать через израильский контрольный пункт Керем-Шалом после обязательной проверки безопасности. По данным итальянского агентства ANSA, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар предположил, что пункт могут открыть уже в воскресенье.

На фоне голода, охватившего часть сектора, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил, что для облегчения ситуации в Газу еженедельно должны заходить тысячи грузовиков с помощью. По условиям перемирия Израиль уже одобрил ввоз 600 таких грузовиков, но, по словам Флетчера, этого "далеко не достаточно", ведь большинство населения – около 2,2 млн человек – остались без жилья и медицинской помощи.

ЮНИСЕФ сообщил, что за последние дни доставил 250 поддонов с семейными палатками, зимней одеждой, гигиеническими наборами и продуктами для младенцев. Представительница агентства Тесс Ингрем уточнила, что более 56 тысяч пакетов детского питания хватит на две недели для 12,5 тысячи детей.

Впрочем, глава медиаофиса ХАМАС Исмаил аль-Савабта назвал объем полученной помощи "каплей в океане" и подчеркнул, что регион "срочно нуждается в постоянном и масштабном потоке помощи, топлива, газа и медицинских ресурсов". По данным местных властей, с начала войны, вызванной нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, погибли почти 68 тысяч палестинцев, а значительная часть Газы превратилась в руины.

