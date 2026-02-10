У украинца конфисковали за долги распиленный пень и выставили на аукцион: какая цена лота

На Николаевщине исполнительная служба конфисковала у должника распиленный пень и выставила его на продажу со стартовой ценой 90 гривен в рамках исполнительного производства. Несмотря на забавный вид ситуации, действия исполнителей являются законными, ведь даже мелкое имущество подлежит аресту для исполнения решения суда.

О ситуации стало известно с платформы для подобных аукционов Open Market. Государственная исполнительная служба конфисковала у должника распиленный пень, который впоследствии был выставлен на продажу.

Стартовая цена лота составила всего 90 гривен, однако именно это, на первый взгляд, мелкое и даже забавное событие привлекло значительное внимание общества и вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Согласно мониторингу соцсетей, информация о конфискованном пне мгновенно разлетелась по интернету и превратилась в мем. Пользователи шутили, иронизировали и возмущались, не понимая, как государственные органы могут тратить время и ресурсы на арест фактически дров.

Некоторые даже предположили, что речь идет о шутке или фейке. Однако эта история оказалась абсолютно реальной и имеет четкое юридическое основание.

Как выяснилось, имущество было арестовано в рамках исполнительного производства, поэтому исполнители действовали в соответствии с законом, фиксируя и арестовывая все имущество, которое входит в имущественную массу должника, независимо от его рыночной стоимости. Специалисты объясняют, что действующее законодательство не позволяет исполнительной службе игнорировать даже незначительные материальные активы.

Если у должника нет автомобиля, недвижимости или средств на счетах, под арест могут попасть любые предметы, имеющие хотя бы минимальную ценность. Даже несколько десятков гривен, полученных от продажи такого имущества, юридически считаются частичным исполнением решения суда.

Подобные ситуации уже случались ранее. Так, в 2021 году в Кривом Роге исполнительная служба изъяла у должника партию женского нижнего белья, которая, вероятно, была товаром для продажи. Тогда эти вещи также выставили на аукцион, а само событие получило широкую огласку и вызвало дискуссии о пределах допустимых действий государственных исполнителей.

Несмотря на удивление общества, юристы отмечают, что исполнители не могут выборочно подходить к имуществу должника. Согласно процедуре, каждый материальный актив подлежит оценке, описанию и фиксации. В противном случае действия исполнительной службы могли бы быть обжалованы как бездействие или предвзятое исполнение судебного решения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Государственная исполнительная служба в Днепре изъяла у должника 12 палок акации и выставила их на аукцион, что вызвало бурную реакцию в соцсетях. В управлении напоминают, что изымать можно не все, ведь личные вещи и предметы первой необходимости по закону аресту не подлежат.

