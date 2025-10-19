Перемирию Трампа конец? В Газе напали на военных ЦАХАЛ, а Израиль нанес ответный воздушный удар

В воскресенье, 19 октября, стало известно, что боевики ХАМАС атаковали израильские войска в Рафахе, что на юге сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по террористам.

После нарушения режима прекращения огня в Израиле заговорили о необходимости возобновить военную операцию в секторе, которая была приостановлена согласно "мирному соглашению" президента США Дональда Трампа. Подробности сообщает издание The Times of Israel.

Перемирие между Израилем и ХАМАС нарушено

В Израиле заявили о нарушении боевиками ХАМАС недавно установленного при посредничестве Трампа режима прекращения огня. По данным издания, несколько представителей этой террористической организации вышли из тоннеля в районе Рафаха и открыли огонь по израильским военным.

В результате стрельбы никто не пострадал, отмечает The Times of Israel.

Однако в ЦАХАЛ, продолжает издание, решили не оставлять атаку без ответа – и нанесли по району, где произошел инцидент, авиационный удар.

"Этот инцидент, очевидно, является очередным нарушением режима прекращения огня со стороны ХАМАС", – отмечает издание.

В Израиле хотят крови террористов

В Израиле одним из первых чиновников, отреагировавших на нарушение огня, стал министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир. Он публично обратился к премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху с призывом возобновить военную операцию в секторе Газа после атаки ХАМАС. Чиновник подчеркнул, что действия боевиков являются очевидным нарушением соглашения о прекращении огня.

"Я призываю премьер-министра приказать Армии обороны Израиля возобновить полномасштабные боевые действия в секторе в полной силе. Ложная вера в то, что ХАМАС изменит свое поведение или даже будет придерживаться подписанного соглашения, как и следовало ожидать, опасна для нашей безопасности. Эта нацистская террористическая организация должна быть полностью уничтожена, и чем быстрее, тем лучше", – цитирует заявление ультраправого политика The Times of Israel.

Всего лишь днем ранее Бен Гвир заявлял, что в случае,если Нетаньяху не добьется ликвидации ХАМАС, а в Израиле не введут смертную казнь для террористов – его партия выйдет из состава правительства. По его словам, если ХАМАС "продолжит существовать" после освобождения заложников, партия министра "Оцма Егудит" не будет делить с коллегами по правительству "национальное поражение" и "вечный позор".

"Дедлайнов" для уничтожения ХАМАС, по истечению которых Бен Гвир уйдет из правительства, он для Нетаньяху не озвучивал.

Несколько позже к позиции о необходимости возобновить военную операцию в Газе публично присоединились министрфинансов Израиля Бецалель Смотрич и председатель оппозиционной партии "Исраэль Бейтну" Авигдор Либерман. Последний призвал к "нулевой толерантности" к террористам и отметил: "ХАМАС прощупывает границы, потому что кто-то ему это позволил. Он играет в игры и затягивает возвращение погибших заложников".

В ХАМАС открещиваются от нарушения режима прекращения огня

На воскресные сообщения о нападении ХАМАС отреагировал также высокопоставленный представитель этой организации – Иззат аль-Ришек. Он заявил, что ХАМАС якобы остается преданным режиму прекращения огня и обвинил Израиль в провокации: мол, "именно оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня и оправдывать свои преступления".

"Попытка Нетаньяху уклониться от своих обязательств происходит под давлением со стороны его коалиции террора, поскольку он стремится избежать ответственности перед посредниками", – сказал представитель ХАМАС.

СМИ, связанные с организацией, атаку признают. Однако утверждают, что "операция ХАМАС" в восточной части Рафаха была направлена не против ЦАХАЛ, а против Ясира Абу Шабаба, лидера оппозиционных к ХАМАС "Народных сил", которые при поддержке Израиля действуют в этом районе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Госдеп США предупредил о риске срыва мира в Газе.

В Госдепе США заявили, что знают о запланированном нападении на палестинское гражданское население. Также там предупредили, что это станет прямым и серьезным нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям.

"Гаранты требуют от ХАМАС выполнения своих обязательств по условиям прекращения огня. Если ХАМАС продолжит атаку, будут приняты меры для защиты населения Газы и сохранения режима прекращения огня", – говорится в заявлении.

Палестинские террористы отвергли обвинения Соединенных Штатов в нарушении режима прекращения огня в секторе Газа. ХАМАС заявил, что сообщение Госдепартамента США, указывающее на то, что палестинская группировка нарушит соглашение, не соответствует действительности.

В своем заявлении ХАМАС заявил, что обвинения США являются ложными и "полностью соответствуют вводящей в заблуждение израильской пропаганде и являются прикрытием для продолжения преступлений оккупации и организованной агрессии против нашего народа".

