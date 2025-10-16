Израиль сможет возобновить боевые действия в секторе Газа: Трамп назвал условие

Несмотря на достижение мирного соглашения между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, одним из первых пунктов которого является отвод израильских военных с территории палестинского анклава, Армия обороны Израиля в ближайшее время может вернуться в сектор Газа. Президент США Дональд Трамп может позволить премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху возобновить военные действия на указанной территории, если ХАМАС откажется выполнять свою часть соглашения о прекращении огня и разоружении.

Как отмечает CNN, об этом им сообщил сам Дональд Трамп, который отметил, что "вопрос быстро решится", как только он "скажет свое слово". Американский лидер добавил, что "Израиль сможет войти и выбить из них дерьмо", имея в виду все еще вооруженные группы террористической группировки ХАМАС.

Что сказал Трамп

В соглашении, которое приняли обе стороны, ХАМАС соглашается не играть никакой роли в управлении палестинским анклавом, который будет демилитаризованной зоной и будет находиться под независимым мониторингом. Демилитаризация означает разоружение – в первую очередь разоружение ХАМАС.

Но после освобождения террористами заложников появилась информация, что в Газе какие-то вооруженные люди казнили группу палестинцев, якобы за помощь израильтянам.

Так или иначе, Трамп рассказал журналистам CNN, что сейчас "проводит расследование по этому вопросу". По его словам, этот эпизод может быть выяснением отношений "между бандами", так же, как и "охота ХАМАСа на банды". В любом случае Трамп пообещал "выяснить это".

Комментируя вопрос, что произойдет, если ХАМАС откажется разоружиться, американский лидер отметил, что "думает об этом".

"Израиль вернется на улицы Газы, как только я скажу слово. Поскольку Израиль может войти и выбить из них дерьмо, они это сделают", – сказал Трамп.

Мирное соглашение Израиля и ХАМАС

Еще 9 октября Дональд Трамп на заседании правительства в Вашингтоне объявил о достигнутых договоренностях об освобождении израильских заложников и завершении войны между Израилем и ХАМАС.

ХАМАС также заявил об официальном завершении войны с Израилем и начале постоянного прекращения огня. Об этом сообщил глава политического крыла движения Халил аль-Хая в телевизионном обращении.

На следующий день, 10 октября, в секторе Газа официально вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. ЦАХАЛ сообщил, что израильские войска завершили начальный отвод своих войск к согласованным позициям.

Освобождение заложников

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года. В свою очередь Израиль освободил некоторых палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

Трамп заявил знает, что все 20 заложников вернулись и "чувствуют себя настолько хорошо, насколько можно ожидать". Однако он не считает, что указанная часть соглашения выполнена, потому что "тела погибших, вопреки обещаниям, еще не возвращены".

В соглашении указано, что в течение 72 часов после его принятия "все заложники, живые и умершие, будут возвращены". Кроме вышеупомянутых 20 живых израильских заложников ХАМАС передал пока только восемь тел убитых (считается, что еще столько же тел "ищут"). Однако в Израиле заявили, что одно из них принадлежит не израильскому заложнику.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября Трамп пообещал силой разоружить ХАМАС, если боевики не сделают этого сами. Он не уточнил, кто именно будет силой принуждать террористов, но намекнул, что это может сделать Израиль.

