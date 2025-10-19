ХАМАС передал Израилю тела еще двух заложников: один из них уже идентифицирован

Палестинская террористическая организация ХАМАС передала Израилю тела еще двух заложников. Гробы с телами убитых израильтян забрали у боевиков представители Красного Креста на юге Газы.

Видео дня

Одного из убитых уже удалось идентифицировать – это Ронен Энгель, которого убили еще 7 октября 2023 года. Об этом сообщает The Times of Israel.

Террористы два года не отдавали тела

После передачи гробов Армия обороны Израиля осмотрела тела, а затем была проведена короткая церемония под руководством военного раввина. По данным Форума заложников и пропавших без вести семей и кибуца Нир-Оз, одним из тел, возвращенных ХАМАС, является убитый заложник Ронен Энгель.

На форуме говорится, что семья похищенного мужчины более двух лет жила в мучительной неопределенности и сомнениях. Канцелярия премьер-министра и Армия обороны Израиля подтверждают идентификацию Энгеля и сообщают, что процесс опознания другого тела, возвращенного ночью, все еще продолжается.

Что известно о жертве террористов

Ронен Энгель был убит боевиками ХАМАС в Нир-Озе 7 октября 2023 года, а его жена Карина и их дочери Мика и Юваль были похищены. Позже Карина, Мика и Юваль были освобождены из Газы в рамках соглашения о прекращении огня.

В декабре 2024 года Армия обороны Израиля подтвердила, что Ронен был убит, а его тело взято в заложники. Позже выяснилось, что мужчина был убит в кибуце 7 октября, а его останки забрали террористы ХАМАС.

Ронен Энгель родился и вырос в Тель-Авиве, а в 2010 году вместе с семьей переехал в Нир-Оз. Он был фотографом, волонтёром-медиком в службе скорой помощи "Маген Давид Адом", мотоциклистом, любившим исследовать природу Израиля.

Напомним, Соединенные Штаты предупредили, что мир в секторе Газа оказался под угрозой срыва из-за действий ХАМАС. По информации Государственного департамента, появились сообщения, указывающие на угрозу нарушения режима прекращения огня со стороны палестинских террористов против населения Газы.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября Трамп пообещал силой разоружить ХАМАС, если боевики не сделают этого сами. Он не уточнил, кто именно будет силой принуждать террористов, но позже намекнул, что это может сделать сам Израиль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!