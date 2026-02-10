Имеет надежную защиту от морозов и эффективную маскировку: в Чернобыльской зоне заметили хищную птицу из тундры. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили хищную птицу, местом обитания которой является тундра и лесотундра. Зимняк, а речь идет именно о нем, имеет надежную защиту от морозов и обеспечен эффективной маскировкой.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Что известно

"Зимняк. Это птица семейства ястребиных, близкий родственник обычного канюка, однако значительно лучше приспособлена к суровым условиям северной тундры", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в заповеднике, на всей территории Украины зимняк является пролетным и зимующим видом. Обычно эти птицы находятся в нашей стране с октября по март. Численность зимующих особей в значительной степени зависит от высоты снежного покрова и наличия мелких грызунов.

Характерным признаком этой птицы является густое оперение на лапах, которое надежно защищает ее от мороза. Его окраска преимущественно светлая с темными вкраплениями – такое сочетание обеспечивает эффективную маскировку в зимнем ландшафте.

В пресс-службе добавили, что основу рациона этого хищника составляют мелкие грызуны. Охотится преимущественно на открытых пространствах: в степях, на опушках, пойменных лугах и полях.

"Добычу он выслеживает, сидя на верхушках деревьев или возвышениях почвы, а также во время медленного полета на небольшой высоте, описывая круги в воздухе. В сложные периоды, во время сильных морозов или при недостатке грызунов, зимняк может охотиться на мелких птиц или даже питаться остатками животных", – резюмировали в Заповеднике.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения снова заметили известное стадо одичавших коров. Животные не только умело находят себе пищу и хорошо себя чувствуют во время сильных морозов, но даже демонстрируют свою силу волкам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!