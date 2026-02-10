Переговорный процесс в Абу-Даби уже включил два раунда закрытых совещаний между представителями российской и украинской сторон. Сторонние наблюдатели разных уровней задаются вопросом о результативности данных контактов. Время идет, истекает четвертый год войны, утекают ресурсы и людские жизни, однако твердой почвы для достижения сделки о перемирии не просматривается.

Перемирие должно стать продуктом сложных компромиссов с обеих сторон, и достигается путем комплексных уступок. Но Россия по прежнему стоит на максималистской позиции, не выказывает желания быть гибкой и прислушиваться к любым доводам кто бы их не артикулировал. Путин хочет всех переиграть: ему надобно нравится Трампу, предпринимать какие-то шаги на встречу Вашингтону, и одновременно на земле и далее продавливать тысячекилометровый фронт, ведь он зависим от своих ястребов и оборонщиков.

Давеча министр обороны Белоусов торжественно поздравлял российских оккупантов с захватом села Глушковки неподалеку от стыка админграниц Харьковской и Луганской областей. Хотя подтверждений установления контроля над селом, где жили 800 человек нет, Белоусов охарактеризовал "победу" образцом отстаивания национальных интересов государства, примером безграничной любви к России. Иди грабь, разрушай, убивай – и ты будешь записан в истинные патриоты. Если Москва до сих пор на самом высоком уровне остается приверженцем такой ущербной философии, то каких прорывов на переговоров от нее ждать. До сих пор ставка делается на силовой сценарий достижения целей "СВО".

Показательным моментом здесь служит практически полное отсутствие реакции Кремля на покушение на заместителя главы ГРУ, генерала Алексеева, которое решили полностью деполитизировать. Официально идет следствие, происходят какие-то телодвижения в информационном пространстве, но на суть мирного процесса влияния – ноль. Дело в том, что Путин сам не доверяет ГРУ, которое было причастно к путчу Пригожина в лице генерала Алексеева, а потому ему была выгодна гибель опального военного разведчика.

Путин вопреки усугубляющемуся экономическому кризису все равно готовится продолжать войну. Он вероятно отдал приказ готовить весенние наступление на фронте, и концентрирует значительные силы на юге и на востоке Украины. Но неясно сколько украинской земли Москва хочет захватить в 2026 году, ведь по итогам 2025 года под ее контроль перешло менее 1% украинских территорий. Это больше, чем в 2024 году, но цена каждого захваченного квадратного километра исчисляется 83 людскими жизнями. Худшей военной стратегии даже нереально себе представить.

Перспектива подобной позиционной войны без прорывов, но с колоссальными утратами, и перенапряжением экономики – самоубийственная перспектива. Последствия тактики российского холодомора на себе ощутил не только украинский народ, но и приграничный российский Белгород.Здесь почти 500 многоэтажек без отопления. Из облцентра началась эвакуация. Власти области заявляют, что ситуация критическая, потому массовое отселение – единственный способ уменьшить угрозу для здоровья людей.Если бы голос прифронтовой полосы России был услышан, то нормальные правители давно бы завершили убийственный конфликт.

Но вместо этого путинские генералы придумывают лишь новые мобилизационные меры и продолжение боевых действий без какой-либо целеполагающей конкретики. Кремлевская пропаганда орудует размытыми и неуловимыми для средних умов формулами "угрозы НАТО" или верности "духу Анкориджа", забирая у людей фокус понимания какие перспективы их поджидают впереди.