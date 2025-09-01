'Голос оружия должен замолчать': Папа Римский призвал к прекращению войны в Украине

31 августа Папа Римский Лев XIV в конце воскресной службы помолился за пострадавших украинцев от недавних массированных воздушных обстрелов нашей страны со стороны российских террористов. Понтифик призвал к немедленному прекращению огня и серьезным шагам диалога.

Об этом сообщил ватиканский информационный портал Vatican News. Папа Римский в своем обращении поддержал украинский народ.

"Дорогие братья и сестры, к сожалению, война в Украине продолжает сеять смерть и разрушения. Также и в эти дни обстрелы поразили разные города, в том числе столицу Киев, вызвав многочисленные жертвы. Я возобновляю свою близость с украинским народом и всеми пострадавшими семьями", – этими словами Папа Лев XIV начал свое обращение после молитвы "Ангел Господень".

Святейший Отец призвал "не поддаваться равнодушию, а проявлять солидарность через молитву и конкретные дела милосердия.

Понтифик решительно повторил свой призыв к немедленному прекращению огня.

"Решительно повторяю свой настоятельный призыв к немедленному прекращению огня и серьезному привлечению к диалогу. Пришло время, чтобы ответственные лица отказались от логики оружия и выбрали путь переговоров и мира при поддержке международного сообщества. Голос оружия должен замолчать, в то время, как должен возвыситься голос братства и справедливости", – призвал Папа Римский.

"Мягкая дипломатия" Ватикана

Папа Римский Лев XIV перед саммитом на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина заявлял, что ожидает от этой встречи прекращения огня. Именно это, по убеждению понтифика, должно быть главной целью переговоров.

"Мы всегда должны стремиться к прекращению огня. Насилие, многочисленные смерти должны прекратиться. Посмотрим, как они смогут прийти к согласию. Потому что после всего этого времени, какая цель войны? Мы всегда должны стремиться к диалогу, дипломатическим усилиям, а не насилию, не оружию", – сказал Папа

Комментируя роль Святого Престола, Лев XIV подчеркнул, что Ватикан не имеет сил остановить конфликты, однако продолжает работать в направлении "мягкой дипломатии" — призывать к диалогу, ненасилию и поиску мирных решений, потому что, по его словам, "эти проблемы невозможно решить войной".

9 июля Папа Лев XIV принял на аудиенции в резиденции в Кастель-Гандольфо президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства после встречи поблагодарил религиозного лидера за помощь – как духовную, так и практическую – в вопросе возвращения наших детей, похищенных Россией.

Стоит добавить, что Ватикан готов предоставить площадку для прямых мирных переговоров Украины и России. Папа Римский подтвердил такую готовность.

