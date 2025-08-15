'Посмотрим': Папа Римский озвучил свои ожидания от встречи Трампа с Путиным

Мир внимательно следит за предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая состоится 15 августа на Аляске. Папа Римский Лев XIV поделился своими ожиданиями относительно саммита и призвал к мирным решениям в глобальных конфликтах.

Видео дня

По словам Папы, главной целью переговоров должно быть прекращение огня. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

Что сказал Папа

"Мы всегда должны стремиться к прекращению огня. Насилие, многочисленные смерти должны прекратиться. Посмотрим, как они смогут прийти к согласию. Потому что после всего этого времени какая цель войны? Мы всегда должны стремиться к диалогу, дипломатическим усилиям, а не насилию, не оружию", – сказал Папа, общаясь с журналистами в Кастель-Гандольфо.

Он также отдельно остановился на ситуации в Газе, признав, что глубоко обеспокоен возможностью депортации местного населения и масштабным гуманитарным кризисом. По его словам, необходимо не только освободить заложников, но и думать о тех, кто умирает от голода: "Мы не можем так продолжать".

Комментируя роль Святого Престола, Лев XIV подчеркнул, что Ватикан не имеет сил остановить конфликты, однако продолжает работать в русле "мягкой дипломатии" – призывать к диалогу, ненасилию и поиску мирных решений, потому что, по его словам, "эти проблемы невозможно решить войной".

Что предшествовало

В пятницу, 15 августа, Трамп проведет встречу с Путиным на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Саммит начнется ориентировочно в 22:30 по киевскому времени.

Предварительно сообщалось, что в четверг самолет с Путиным уже вылетел в Анкоридж. С собой кремлевский диктатор повез целую делегацию, в состав которой, в частности, вошли его помощник Юрий Ушаков, переговорщик Кирилл Дмитриев, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 14 августа заявила, что Трамп во время встречи с Путиным планирует задействовать все рычаги влияния, чтобы установить мир в Украине. И хотя он не хотел бы вводить новые санкции, но готов это сделать, так же как и привлечь другие инструменты, сказала пресс-секретарь.

Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин смогут начать и провести переговоры, которые в конце концов завершатся миром в Украине. Такие переговоры, по словам американского президента, он стремится устроить на Аляске.

Ранее Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Путин готов заключить соглашение о завершении войны против Украины. Он допустил, что угрозы санкциями могли повлиять на решение Кремля добиваться переговоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!