'Были хорошие дискуссии': Трамп признался, планирует ли встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последнее время он и его советники провели несколько полезных дискуссий о России и Украине. В то же время он "не думал" о возможности встречи с российским диктатором Владимиром Путиными в Саудовской Аравии.

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В эту страну с официальным визитом американский лидер поедет позже этого месяца. Об этом информирует агентство Reuters.

Так, на брифинге по возвращении в Белый дом во Флориде Трампа спросили, планирует ли он встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, на что он сказал: "Я не думал об этом".

"У нас были очень хорошие дискуссии о России и Украине в последние дни", – вместо этого отметил Трамп, имея в виду разговоры с советниками.

Также американский лидер повторил свою фразу о том, что видит между украинской и российской сторонами "много ненависти".

Напомним, что ранее Трамп высказался об "огромной ненависти" между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным.

"Существует огромная ненависть, мы говорим об огромной ненависти между этими двумя мужчинами и между, знаете, некоторыми солдатами, откровенно говоря. Между генералами. Они ожесточенно воюют уже три года. Я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы сделать это", – сказал он, считая, что может достичь мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Кремле заявили, что между США и Россией продолжается подготовительная работа по организации встречи Трампа и Путина. Вслед за этим в Москве уже утверждали, что российский диктатор пока не планирует проводить новый разговор с президентом США, но он якобы постоянно посылает "сигналы" о готовности к мирному процессу.

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