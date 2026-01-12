'Гитлер нашего времени': сенатор Грэм призвал Трампа ликвидировать верховного лидера Ирана

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. По его словам, дальнейшие действия США должны быть направлены на поддержку протестующих и давление на иранские власти.

С соответствующим заявлением сенатор выступил в воскресенье в эфире американского телеканала Fox News. В эфире телеканала он назвал верховного лидера Ирана "Гитлером нашего времени" и жестко раскритиковал иранский режим.

"Это Гитлер нашего времени. Это религиозный нацист. Это ужасный человек. Ему пора уйти. Народ хочет, чтобы он ушел", – сказал Линдси Грэм во время разговора с ведущим.

Риторика сенатора

Линдси Грэм отметил, что, по его мнению, Дональд Трамп видит победу протестующих единственным путем к изменениям в Иране. Он озвучил позицию, которую приписал президенту США, говоря о возможном падении режима.

"Дональд Трамп говорит, что лучший способ сделать Иран снова великим – это чтобы протестующие победили, а режим пал", – отметил сенатор. Далее он перешел к прямому обращению к президенту через экран.

"Какими бы ни были наши действия, господин президент, они должны вдохновить протестующих и напугать режим до смерти", – сказал Грэм. В этом же контексте он призвал к физическому устранению руководства, которое, по его словам, ответственно за насилие.

"На вашем месте, господин президент, я бы убил руководство, которое убивает людей. Это надо остановить", – заявил сенатор.

Ожидание изменений региона

По словам Линдси Грэма, падение действующей власти в Иране может привести к масштабным изменениям на Ближнем Востоке. Он очертил возможные последствия, которые, по его мнению, наступят в случае смены режима.

"Если все закончится хорошо, наступит мир. Прекратится вся деятельность государства-спонсора терроризма. Хезболла, ХАМАС – они исчезнут. Израиль и Саудовская Аравия заключат мир, на Ближнем Востоке наступит новый день", – сказал сенатор.

В то же время он предупредил, что сохранение власти аятоллы будет означать, по его словам, "гигантский шаг назад в стиле Обамы". But still Грэм подчеркнул свою полную поддержку Дональда Трампа, сравнив его с 40-м президентом США.

"Я верю в вас, господин президент, я вам доверяю. Вы – Рональд Рейган нашего времени... Поддержите народ... Дайте им знать, что вы уничтожите их угнетателей", – заявил сенатор.

Что предшествовало

Протесты в Иране вспыхнули 28 декабря. Первыми протестующими были предприниматели, которых не устраивал рост стоимости жизни из-за инфляции. Вскоре к ним присоединились студенты. Уже тогда сообщалось о первых жертвах.

Постепенно протесты охватили Тегеран, Эктабен, Садегие и Саттархан на западе, а также Назиябад и Абдолабад на юге страны. Митинги не прекращались и в итоге распространились по всей стране.

По состоянию на 10 января во время подавления протестов в Иране были убиты более 50 человек, среди которых 9 детей. Так называемые силы безопасности открыли огонь боевыми патронами по протестующим.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина осудила действия Ирана в отношении протестующих и поддержку России в войне против Украины. Иранский народ заслуживает жизни в безопасности без страха за свою жизнь, отметили в МИД и призвали международное сообщество усилить давление на Тегеран.