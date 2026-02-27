'Для обсуждения всех вопросов': Зеленский пригласил Фицо в Украину

В пятницу, 27 февраля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Глава государства пригласил политика осуществить визит в Киев.

Во время такой встречи стороны смогут обсудить все имеющиеся вопросы. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Прямо сейчас президент говорит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов", – говорится в сообщении.

Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба"

Стоит отметить, что диалог Зеленского с Фицо состоялся на фоне обострения в двусторонних отношениях, ведь Словакия настаивает на восстановлении транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который получил повреждения в результате российских ударов.

Накануне премьер-министр Словакии договорился со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном о создании совместной двусторонней комиссии для проверки состояния нефтепровода. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.

Так, Орбан призвал Владимира Зеленского предоставить словацким и венгерским инспекторам доступ к поврежденным участкам трубопровода и еще раз настоял на срочном восстановлении транзита российской нефти.

Со своей стороны, Фицо сообщил, что располагает информацией о технической исправности трубопровода, и обвинил украинскую сторону в противоположных заявлениях и постоянном задержании сроков поставки.

"Именно поэтому мы предлагаем создать совместную инспекционную группу – Словакия, Венгрия и Еврокомиссия – для проверки правды на месте", – говорится в сообщении словацкого премьера.

Напомним, 24 февраля стало известно, что Венгрия и Словакия остановили поставки дизельного топлива в Украину, на который приходилось около 13% импорта.

Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что разрушение нефтепровода "Дружба" является следствием действий со стороны России, а не Украины, и отметил, что Киев неоднократно восстанавливал поврежденную инфраструктуру, однако она снова подвергалась атакам.

