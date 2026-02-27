Не слышал, что США устанавливали дедлайны завершения войны, – Буданов

Украина активно работает над переговорным процессом и пытается ускорить его результаты. Участник команды переговорщиков, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что не слышал от США конкретных сроков окончания войны.

Видео дня

Об этом он высказался в интервью Al-Modon, записанном по случаю четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения. Генерал-лейтенант напомнил, что дипломатическое урегулирование не является простым, поэтому прогнозировать, когда оно закончится, невозможно.

Журналист спросил о том, есть ли, по мнению Буданова, "шанс завершить войну до следующего лета, как того хотят американцы".

"Я не слышал, чтобы наши американские партнеры установили какие-то конкретные даты окончания войны. Текущие переговоры – это очень сложный и многогранный процесс, и невозможно установить какие-то точные сроки их завершения. Конечно, мы делаем все возможное, чтобы ускорить их", – ответил руководитель ОП Украины.

Что предшествовало

24 февраля в Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщили, что Соединенные Штаты якобы настаивают на достижении соглашения между Киевом и Москвой до празднования 250-й годовщины независимости США 4 июля.

Вечером 25 февраля между украинским президентом Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Axios утверждает: Зеленский якобы сказал, что надеется на окончание войны до конца года. Трамп ответил, что хочет, чтобы конфликт прекратился уже через месяц.

Как писал OBOZ.UA:

– 26 февраля в Женеве (Швейцария) встретились представители Украины и США. Кроме того, на отдельные встречи с американской командой приезжал спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.

– Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Женеве показали "больше готовности к следующему трехстороннему формату", и такая встреча, скорее всего, состоится в Абу-Даби (ОАЭ). Киев надеется, что это произойдет уже в начале марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!