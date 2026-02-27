64-летний 'пенсионер' Джим Керри впервые вывел в свет таинственную возлюбленную и публично обратился к ней со сцены. Фото пары

Канадско-американский актер Джим Керри, который несколько лет назад заявил, что уходит на пенсию, впервые появился на публике со своей возлюбленной Минзи. Пара посетила торжественную церемонию награждения французской премии "Сезар 2026", где 64-летняя звезда фильма "Маска" была удостоена награды за весомый вклад в кинематограф.

Видео дня

Как сообщает Just Jared, во время мероприятия знаменитость не просто не скрывал чувств к своей избраннице, а даже обратился к ней со сцены перед большим количеством людей. Он выразил благодарность партнерше, дочери и внуку за постоянную поддержку.

"Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и моему внуку Джексону. Я люблю вас сейчас и навсегда. Спасибо моей замечательной спутнице, Минзи. Я люблю тебя, Мина. И наконец, спасибо самому веселому мужчине, которого я когда-либо знал – моему отцу, Перси Джозефу Керри, который научил меня ценить любовь, щедрость и смех", – сказал актер.

Как долго длится роман между Джимом Керри и Минзи, неизвестно, однако впервые их заметили вместе в феврале 2022 года. Влюбленные посетили в компании друг друга благотворительный концерт Джадда Апатоу в Лос-Анджелесе.

Напомним, что в 2022-м Джим Керри публично сообщил о решении поставить точку в актерской карьере. По словам звезды, он почувствовал, что уже сделал достаточно в этой сфере, поэтому хочет наслаждаться тихой и спокойной жизнью. В то же время возможность возвращения в индустрию при наличии действительно достойного проекта артист не исключал.

"Я ухожу на пенсию. Я говорю это достаточно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может, я и вернусь", – говорил знаменитость. После такого заявления Джим Керри сыграл доктора Эгмана во франшизе "Соник в кино".

