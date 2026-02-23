Старый курс больше неактуальный: сколько стоит доллар в украинских банках

За выходные в украинских банках переписали курс наличного доллара. В полдень понедельника 23 февраля они определили его в средние 43/43,53 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. ниже в покупке, но на 3 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 20 февраля.

В целом крупные учреждения продают валюту по 43,45-43,6 грн. Так:

ПриватБанк – 43,45 грн;

ПУМБ – 43,6 грн;

Юнекс Банк – 43,51 грн;

Прокредит Банк – 43,5 грн;

Таскомбанк – 43,55 грн;

Райффайзен Банк – 43,45 грн;

Укрсиббанк – 43,5 грн;

абанк – 43,5 грн.

Покупают же они ее по 42,85-43,12 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,85 грн;

ПУМБ – 43 грн;

Юнекс Банк – 42,45 грн;

Прокредит Банк – 42,93 грн;

Таскомбанк – 42,95 грн;

Райффайзен Банк – 43,12 грн;

Укрсиббанк – 42,95 грн;

абанк – 42,9 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

А вот в обменниках изменений не произошло. Как и в конце прошлой рабочей недели доллар в них покупают в среднем по 42,55 грн, а продают по 43,4 грн.

Прогноз курса доллара на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в течение текущей недели (заканчивается 1 марта) стоимость наличного доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 43-43,75 грн. Таким образом:

в обменниках ожидается рост как в покупке, так и в продаже;

в банках – рост в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, в конце февраля валютный рынок Украины будет находиться в фазе повышенной чувствительности к внешним и внутренним факторам. Что, впрочем, не повлияет на общую стабильность ситуации – ведь, по словам Лесового, НБУ сохраняет контроль над ситуацией.

Как сообщал OBOZ.UA, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т. ч. доллары. И это не будет нарушением закона, поскольку действующие правила позволяют отказываться от испорченных купюр, в которых повреждено более 55% общей площади.

