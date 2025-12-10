Германия планирует запустить производство модернизированных ракет Taurus: что известно

Германия планирует заняться модернизацией крылатых ракет Taurus. Начало производства улучшенной версии ракеты запланировано на 2029 года.

Ожидается, что парламент одобрит проект бюджета, предусматривающий производство модернизированных ракет, на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Немецкий ВПК модернизирует ракеты

В настоящее время на вооружении немецких вооруженных сил имеется около 600 ракет Taurus с официальной дальностью полета более 500 км. Эти ракеты можно запускать с истребителей, таких как Tornado, F-15 или F-18.

Модернизированная ракета Taurus NEO, описанная в бюджетном предложении стоимостью 415 миллионов евро (483 миллиона долларов США), которое классифицируется как конфиденциальное, будет отличаться увеличенной дальностью полета, улучшенной защитой от помех, а также усовершенствованиями в области навигации и головки самонаведения.

В качестве основных субподрядчиков по работе над усовершенствованной ракетой, указаны шведский Saab, а также американская компания Williams International. В документе говорится, что на более позднем этапе к контракту могжет присоединиться Испания.

По предварительной информации, Германия намерена произвести около 600 Taurus NEO на общую сумму около 2 миллиардов евро.

Что известно о ракетах Taurus

Taurus – семейство немецко-шведских крылатых ракет класса "воздух – поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, в том числе важных точечных и протяженных объектов, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Разрабатывалась и производится Taurus Systems GmbH, базирующейся в Шробенхаузене. Первый испытательный полет ракета Taurus совершила в 1999 году. Вес ракеты – 1360 кг, длина – 5,1 м, диаметр – 1,08 м. Дальность Taurus достигает 500-600 км.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не исключает возможности поставки ракет Taurus Украине, но этот вариант как был, так и "остается на столе". Политик подчеркнул, что украинским военным необходимо обучаться минимум полгода, чтобы освоить эту систему, и такая подготовка еще не начиналась.

