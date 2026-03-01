Трамп сказал, сколько времени продлится операция в Иране – Daily Mail
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном может длиться еще примерно четыре недели. Операция изначально рассчитывалась именно на такой период. Он предположил, что она может завершиться через четыре недели или даже раньше.
Трамп озвучил эту оценку в комментарии британской газете Daily Mail, о чем издание написало в воскресенье. Газета привела прямые слова американского президента. Издание процитировало его оценку относительно продолжительности кампании и позицию по поводу возможных переговоров с иранской стороной.
"Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы считали, что это будет четыре недели или около того. Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому – каким бы сильным он ни был, это большая страна, это займет четыре недели – или меньше", – сказал Трамп в комментарии газете.
Переговоры под вопросом
Трамп также заявил, что остается открытым к новым переговорам с иранской стороной. В то же время он не уточнил, могут ли такие контакты состояться в ближайшее время.
"Я не знаю. Они хотят говорить, но я сказал, что вам следовало говорить на прошлой неделе, а не на этой", – цитирует его издание.
Президент США подчеркнул, что с самого начала рассматривал операцию как процесс, ограниченный примерно четырьмя неделями. Он назвал Иран большой страной, что, по его словам, влияет на масштаб и продолжительность действий.
При этом Трамп не объявил конкретной даты возможных переговоров и не назвал условий их проведения. Он лишь подтвердил готовность к диалогу, но дал понять, что считает предыдущий момент более подходящим для контактов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана хочет провести с ним переговоры после недавних американских ударов по стране. По его словам, он согласился на разговор. По словам президента, иранская сторона вышла на контакт уже после ударов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!