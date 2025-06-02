Франция защищает работников от жары: к чему обяжут работодателей

Во Франции вскоре работников начнут защищать от жары. Поэтому у работодателей с 1 июля 2025 года появятся некоторые ограничения в трудовом праве. В частности, речь идет об изменении графика работы и перерывах в самые жаркие часы.

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Такое заявление было опубликовано в Министерстве труда Франции. Отмечается, что этот указ был направлен на усиление обязанностей работодателей по предотвращению рисков, связанных с высокой температурой, которая влияет на работников.

Целевая аудитория документа:

- Работодатели, работники, владельцы проектов, координаторы по охране труда и технике безопасности;

- Самозанятые работники и работодатели, которые непосредственно осуществляют деятельность на строительной площадке и объекте гражданского строительства;

- Самозанятые работники и работодатели, которые непосредственно осуществляют свою деятельность во время работ на высоте на деревьях и на лесных или лесокультурных участках, клиенты для этих участков.

Добавляется, что документ вносит во французский Трудовой кодекс несколько мер, связанных с работой в условиях высокой температуры.

Среди прочего, работодатели будут обязаны адаптировать график работы и приостанавливать выполнение тяжелых работ "в самые жаркие часы", а также изменить организацию рабочих перерывов.

Рабочие места также надо будет обустроить для изменения влияния солнечного излучения и накопления тепла с помощью устройств затемнения света, вентиляции или диффузоров.

Кроме того, указ Министерства труда Франции дополнительно гарантирует работникам доступ к питьевой воде в условиях жары и соответствующее оборудование, если этого требует работа.

Ранее сообщалось, что в течение следующих пяти лет глобальные температуры на Земле, как ожидается, достигнут рекордных значений, что создаст условия для более смертоносных экстремальных погодных условий. Сейчас существует 70% вероятность того, что за этот период температура в мире повысится на 1,5 градуса по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, исследования NASA указывают на то, что из-за экстремальной жары целые регионы могут стать непригодными для жизни. Одной из стран, которая оказалась под угрозой, является Бразилия.

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