Погода станет "экстремальной": ученые предупредили о "климатическом ударе" в ближайшие пять лет

В течение следующих пяти лет глобальные температуры на Земле, как ожидается, достигнут рекордных значений, что создаст условия для более смертоносных экстремальных погодных условий. В настоящее время существует 70% вероятности того, что за этот период температура в мире повысится на 1,5 градуса по Цельсию.

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Об этом говорится в публикации CNN Climate. Аналитики ссылаются на ежегодный отчет двух ведущих мировых метеорологических агентств – Всемирной метеорологической организации и Метеорологического бюро Великобритании.

"Глобальное потепление увеличивает риски более серьезных последствий, включая возникновение переломных моментов в климатической системе. Ученые предупреждают, что таяние морского льда и ледников может вскоре достичь точки невозврата, что будет иметь драматические последствия для повышения уровня моря", – оценивают ученые.

Также сообщается о 80% вероятности того, что по крайней мере один год в течение следующих пяти станет самым теплым за всю историю наблюдений. Это, в свою очередь, впервые поднимет вопрос о возможности, хотя и маловероятной, что в один из этих лет средняя температура будет как минимум на 1,5 °С выше, чем в эпоху до того, как люди начали сжигать большие объемы ископаемого топлива, нагревающего планету.

По словам синоптиков, это результат с вероятностью 1%, но даже такая "ненулевая" вероятность значительна и отражает то, как вероятность года с температурой большей на 1,5 °С выросла за последнее десятилетие.

"Мы только что пережили десять самых теплых лет за всю историю наблюдений. К сожалению, этот отчет не дает никаких признаков передышки в ближайшие годы, и это означает, что негативное воздействие на нашу экономику, повседневную жизнь, экосистемы и планету будет усиливаться", – оценил заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Ко Барретт.

Также отмечается, что глобальное потепление на 1,5 °С приблизит мир на один шаг к нарушению амбициозной цели Парижского климатического соглашения, которую многие страны – особенно низкорасположенные малые островные государства – считают необходимой для своего выживания. Соглашение призывает ограничить потепление уровнем значительно ниже 2 °С в долгосрочной перспективе, хотя один год на этой отметке, говорят специалисты, не нарушит цель пакта.

Ожидается, что потепление в Арктике продолжит значительно опережать остальной мир, при этом потепление более чем в 3,5 раза превысит средний мировой показатель во время полярной зимы. Наряду с таянием ледяных щитов и повышением уровня моря каждая доля градуса потепления все также будет приводить к более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям, таким как волны тепла и сильные ливни.

По словам ученых, прошлый год был самым жарким за всю историю наблюдений и ознаменовал первый календарный год, в котором был нарушен лимит Парижского соглашения в повышение температуры на 1,5 °С. Последние же пять лет характеризовались ухудшением экстремальных явлений по всему миру, от беспрецедентных волн тепла до смертоносных наводнений на суше из-за быстро усиливающихся ураганов, таких как "Хелен" в прошлом году.

"Отчеты содержит выводы из более чем 200 прогнозов компьютерных моделей, выполняемых 15 научными институтами по всему миру. Там отмечается, что последние пятилетние прогнозы этой группы оказались весьма точными в глобальном масштабе, при этом точность прогнозов на более региональных уровнях была ниже", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, исследования NASA указывают на то, что из-за экстремальной жары целые регионы могут стать непригодными для жизни. Одной из стран, которая оказалась под угрозой, является Бразилия.

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